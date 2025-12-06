< sekcia Šport
Scaloni po žrebe skupín: Neexistujú žiadni ľahkí súperi
Šiesti neznámi účastníci, ktorí vzídu z baráži, boli pri žrebe nasadení vo výkonnostne najnižšom štvrtom koši.
Autor TASR
Washington 5. decembra (TASR) - Slovenská futbalová reprezentácia sa v prípade postupu na budúcoročné MS v USA, Mexiku a Kanade predstaví v D-skupine proti Austrálii, Paraguaju a domácim Američanom. „Sokolov“ čaká boj o účasť na svetovom šampionáte v marci, kedy sa v baráži stretnú najprv s Kosovom a v prípade výhry s úspešnejším z duelu medzi Tureckom a Rumunskom. Rozhodol o tom piatkový žreb v Kennedyho centre múzických umení vo Washingtone.
Šiesti neznámi účastníci, ktorí vzídu z baráži, boli pri žrebe nasadení vo výkonnostne najnižšom štvrtom koši. Šampionát sa uskutoční v 16 mestách rozdelených na západný, centrálny a východný región. Jedenásť dejísk je na území USA, tri sú v Mexiku a dve v Kanade. Slováci by v hrali 13. júna vo Vancouveri proti Austrálii, o šesť dní neskôr proti Paraguaju v San Franciscu a 25. júna v Los Angeles proti domácej reprezentácii. Všetky hostiteľské krajiny boli v najvyššom výkonnostnom koši napriek svojmu nižšiemu postaveniu v rebríčku FIFA. Nasadenie ostatných tímov sa určilo podľa jeho vydania z 19. novembra. Turnaj bude prvý s 48 účastníkmi a doposiaľ sa naň kvalifikovali štyria debutanti Jordánsko, Uzbekistan, Kapverdy a Curacao. V jednej skupine museli byť krajiny z rôznych kontinentov s výnimkou skupín B, F, I a L.
Obhajcov titulu z Argentíny čaká v J-skupine Alžírsko, Rakúsko a Jordánsko. Rekordných päťnásobných majstrov sveta z Brazílie čakajú v C-skupine Maroko, Haiti a Škótsko. Slováci by odohrali premiérový zápas proti Austrálčanom, s ktorými sa stretli jedinýkrát vo februári 2000. Proti Paraguaju by to bol 3. vzájomný zápas a druhý na MS a s USA prvý od novembra 2009 a druhý celkovo. Štyridsaťosem tímov bolo rozdelených do 12 skupín, z ktorých postúpia priamo do šestnásťfinále najlepšie dva z každej skupiny a doplní ich ďalších osem účastníkov, najlepších z tabuľky tretích tímov. Celkovo je na programe 104 zápasov medzi 11. júnom a 19. júlom a dejiskom „mundialu“ budú premiérovo tri krajiny. Otvárací zápas sa uskutoční 11. júna medzi domácimi Mexikom a Juhoafrickou republikou na Aztéckom štadióne v Mexico City - zopakuje sa tak otvárací duel z MS 2010 v JAR. Finále sa uskutoční na štadióne MetLife v New Jersey a bude mať polčasovú šou, tak ako pri Super Bowle.
V poradí XXIII. majstrovstvá sveta sú z organizačného hľadiska tretie v Mexiku, druhé v USA a premiérové v Kanade. Stredoamerická krajina je prvá, ktorá hostí MS tretí raz po edíciách v rokoch 1970 a 1986. Pre „sokolov“ by to bola historicky druhá účasť na tomto podujatí po postupe do osemfinále na MS 2010 v Juhoafrickej republike. O ich možnom postupe sa rozhodne 31. marca, kedy bude známy aj kompletný 48-členný menoslov. Presný harmonogram šampionátu by mal byť známy v sobotu. Ostro sledovanú procedúru moderovali americký komik a herec Kevin Hart, modelka Heidi Klumová a herec Danny Ramirez. Žreb viedli bývalý anglický futbalista a víťaz Ligy majstrov Rio Ferdinand a moderátorka Samantha Johnsonová, ktorým asistovali legendárny hokejista Wayne Gretzky, hviezdny bejzbalista Aaron Judge, ikonický basketbalista Shaquille O'Neal a rekordér amerického futbalu Tom Brady. Pred aktom žrebovania priniesol na pódium trofej pre tréner Argentínčanov Lionel Scaloni. Na ceremoniáli sa predstavili aj prezident FIFA Gianni Infantino, prezident USA Donald Trump, prezidentka Mexika Claudia Sheinbaumová i premiér Kanady Mark Carney.
reakcie na žreb: /zdroj: futbalsfz.sk, BBC, nytimes.com, dfb.de, scotsman.com, yahoo.com, afa.com, AFP, football.ch, onsoranje.nl, rbfa.be, footballaustralia.com/:
Francesco Calzona, tréner Slovenska: „Už len byť tu, na žrebe MS vo Washingtone, je satisfakcia pre Slovensko i pre mňa. V prvom rade musíme zvládnuť marcovú baráž. Pokiaľ sa dostaneme na turnaj, hrať proti domácemu tímu je svojím spôsobom za odmenu. Ak by som si mohol vybrať súpera, bola by to Brazília, od mala obdivujem jej futbal, bolo by krásne hrať proti nej. Žreb určil hrateľnejšie aj ťažšie skupiny, opakujem, my sa teraz sústredíme na baráž.“
Peter Palenčík, generálny sekretár SFZ: „Žreb je pre nás prijateľný, s potenciálnymi súpermi sa vieme popasovať o dobré výsledky. Logistiku možných zápasov začneme riešiť ešte tu, vo Washingtone.“
Mauricio Pochettino, tréner USA: „Kľúčové bude udržať si momentum a snažiť sa. Tím má teraz sebavedomie, máme veľkú skupinu hráčov, ktorí naozaj veria, že si môžu vybojovať miesto na súpiske pre majstrovstvá sveta.“
Tim Ream, kapitán USA: „Naozaj zaujímavé. Proti Austrálii aj Paraguaju sme hrali v rámci predošlých štyroch zápasov počas dvoch asociačných termínov. Tešíme sa. Skupina je celkom prajná, no musíme byť na ňu pripravení, vieme, čo očakávať. Ozajstná práca sa začína teraz.“
Thomas Tuchel, tréner Anglicka: „Náročná skupina a náročný otvárací zápas. Chorvátsko a Ghana sú silní súperi, dve hrdé krajiny s pravidelnou účasťou na MS. O Paname toho momentálne veľa neviem, ale do turnaja si ich samozrejme naštudujeme.“
Dion Dublin, bývalý reprezentant Anglicka: „Žreb Anglicka mi robí starosti, Chorvátsko mi vždy robí obavy. Sú veľmi skúsení a majú aj kvalitu. O Paname toho veľa neviem, ale Ghana môže predviesť ohromujúci výkon. Sú silný africký národ, ktorý to nesmierne sťaží.“
Thierry Henry, majster sveta z roku 1998 s Francúzskom: „Sústredím sa na Francúzsko proti Senegalu, musíte pochopiť, že pre nás Francúzov je vždy veľmi ťažké, keď hráme proti Senegalu, Kamerunu, Alžírsku, Pobrežiu Slonoviny alebo iným bývalým kolóniám. Určite si pamätáte rok 2002, keď nás Senegal zdolal v otvárací deň.“
Julian Nagelsman, tréner Nemecka: „Nie je to práve najľahšia skupina, ale môžeme sa cez ňu dostať. Je pre nás dobré, keď sme pred výzvou – nechcete troch jednoduchých súperov. Chcete byť pod tlakom a otestovať sa.“
Carlo Ancelotti, tréner Brazílie: „Práve som sa rozprával so Stevom Clarkeom (tréner Škótska) a povedal som mu: 'Čoskoro sa uvidíme.' Je to náročná skupina, ale sme nadšení, že budeme hrať dôležité zápasy v skupinovej fáze.“
Luis de la Fuente, tréner Španielska: „Nevieme, čo sa stane. Jediné, na čo musíme myslieť, je pokúsiť sa vyhrať všetky naše zápasy. Poraziť Kapverdy, Saudskú Arábiu a Uruguaj.“
Lionel Scaloni, tréner Argentíny: „Neexistujú žiadni ľahkí súperi a jednoducho musíme hrať zápasy. Vždy to hovoríme a veríme tomu. Poznám trénera Alžírska Vladimira Petkoviča, mal som ho v Laziu a je to skvelý tréner. Alžírsko je dobrý tím so skvelými hráčmi a veľkou mládežníckou akadémiou, ktorá živí aj iné krajiny. Rakúsko malo skvelú kvalifikáciu a možno Jordánsko je tím, ktorý poznáme najmenej, ale nemôžeme brať nič ako samozrejmosť. Ak sa dostali až sem, je to z nejakého dôvodu. Je to skupina, v ktorej zo seba musíme vydať všetko.“
Roberto Martinez, tréner Portugalska: „Myslím si, že favoritmi sú tímy, ktoré už predtým majstrovstvá sveta vyhrali, pretože je tu psychologický aspekt. Myslím si, že stále musíme rásť, ale sme plní nádeje a nadšenia. Vyhrali sme majstrovstvá Európy a Ligu národov a teraz si myslím, že je veľmi dôležité, aby sme boli schopní bojovať za sen, ktorý máme všetci a dokázať niečo, čo sme nikdy predtým nedokázali.“
Walid Regragui, tréner Maroka: „Hneď na začiatku hráme proti jednému z favoritov a oni hrajú proti jednému z favoritov hneď na začiatku. Nech sa deje čokoľvek, Brazília je stále Brazília. Vždy sú potenciálnymi víťazmi. Mať jedného z potenciálnych víťazov v našej skupine a hrať s ním v prvom zápase nie je nikdy jednoduché. Získali jedného z najlepších trénerov na svete (Carla Ancelottiho pozn.) s množstvom skúseností – dodá im pokoj. Pokúsime sa túto úlohu splniť, aby boli naši fanúšikovia hrdí.“
Steve Clarke, tréner Škótska: „Brazília je inštitúcia a jeden z najlepších tímov. Vždy chcete hrať proti nej, takže sme dostali šancu a som si celkom istý, že to bude dobrý zápas. Dúfajme, že predtým, ako s nimi budeme hrať, budeme mať nejaké body. Trvalo dlhý čas, kým sme sa znovu dostali na majstrovstvá sveta, takže sme odhodlaní uspieť. Nehráme tam veľmi často, takže každý zápas je pre nás výnimočný.“
Bubista, tréner Kapverd: „Pre našu krajinu to znamená veľa, všetci nás budú sledovať. Vyhrali sme kvalifikačnú skupinu a sme veľmi hrdí na to, že sme sa prvýkrát dostali na majstrovstvá sveta. Chceme ľuďom ukázať, kto sme a hrať so srdcom, dobrým prístupom a veľkou pokorou. Nejde o to, aby sme sa báli Španielska. Som rád, že hráme proti nemu, pretože som v Španielsku hral za Badajoz. Ide len o to, aby sme si užili zápas proti tímu, na ktorý si očividne musíme dávať veľký pozor.“
Dick Advocaat, tréner Curacaa: „Pre nás sú to tri ťažké tímy, ale v zásade je náročný každý zápas. Sme nadšení, že môžeme hrať na najvyššej úrovni a uvidíme, čo dokážeme. Máme tím s množstvom bojovníkov a z vlastnej skúsenosti viem, že nás je vždy ťažké zdolať. Každý súper, proti ktorému narazíme, bude musieť hrať veľmi dobre. Je to pre náš ostrov vzrušujúce a ľudia sú na nás veľmi hrdí.“
Murat Yakin, tréner Švajčiarska: „Určite je to atraktívna a dobrá skupina, z ktorej sa rozhodne chceme kvalifikovať do vyraďovacej fázy. Očakávame vysoko motivovanú hostiteľskú krajinu, ktorá bude mať v každom zápase obrovskú podporu. S Katarom je najťažšie odhadnúť, čo môžeme očakávať z hľadiska herného štýlu. A potom, tak či onak, budeme čeliť silnému európskemu tímu, ktorý dobre poznáme. My ako tím, a tiež fanúšikovia, sa môžeme tešiť na niekoľko skvelých zápasov.“
Ronald Koeman, tréner Holandska: „Všetky skupiny sú primerane vyvážené, a ta naša tiež. Japonsko má vždy zdatný a dobrý tím s atletickými schopnosťami. Tunisko je pre nás momentálne trochu výzvou. Tretí tím je z Európy a opäť by to mohlo byť Poľsko, s ktorým sme už hrali v kvalifikácii. Bude to určite európske mužstvo a my máme väčšiu šancu na výhru. Môžeme byť spokojní, aj keď všetko je výzvou. Už neexistujú žiadne malé krajiny.“
Rudi Garcia, tréner Belgicka: „Je to zaujímavý žreb. Budeme čeliť Egyptu, vrátane Mohameda Salaha, ktorého som trénoval v AS Rím. Čo sa týka Iránu a Nového Zélandu, tie až tak dobre nepoznáme, ale, samozrejme, dôkladne si preštudujeme všetkých našich súperov. Teraz musíme nájsť aj najlepší základný tábor, aby sme cestovali čo najmenej. Majstrovstvá sveta sa naozaj začínajú už teraz.“
Tony Popovic, tréner Austrálie: „Konečne sme zistili, s kým presne budeme hrať na majstrovstvách sveta, vďaka čomu sa to všetko zdá oveľa reálnejšie. Teraz sa môže začať skutočné plánovanie. Stále je neznámy tím z baráže, proti ktorému budeme hrať najskôr, ale sme nadšení. Svetový šampionát je vždy náročný a máme ťažkú skupinu, ale tešíme sa na výzvu, ktorá nás čaká.“
Žreb MS v USA, Mexiku a Kanade:
A-skupina: Mexiko, Juhoafrická republika, Kórejská republika, víťaz UEFA barážovej víťaz UEFA barážovej vetvy D (Dánsko, Česko, Írsko, Severné Macedónsko)
B-skupina: Kanada, víťaz UEFA barážovej vetvy A (Taliansko, Wales, Bosna a Hercegovina, Severné Írsko), Katar, Švajčiarsko
C-skupina: Brazília, Maroko, Haiti, Škótsko
D-skupina: USA, Paraguaj, Austrália, víťaz UEFA barážovej vetvy C (Turecko, SLOVENSKO, Kosovo, Rumunsko)
E-skupina: Nemecko, Curacao, Pobrežie Slonoviny, Ekvádor
F-skupina: Holandsko, Japonsko, víťaz UEFA barážovej vetvy B (Ukrajina, Poľsko, Albánsko, Švédsko), Tunisko
G-skupina: Belgicko, Egypt, Irán, Nový Zéland
H-skupina: Španielsko, Kapverdy, Saudská Arábia, Uruguaj
I-skupina: Francúzsko, Senegal, víťaz interkontinentálnej barážovej vetvy 2 (Irak, Bolívia, Surinam), Nórsko
J-skupina: Argentína, Alžírsko, Rakúsko, Jordánsko
K-skupina: Portugalsko, víťaz interkontinentálnej barážovej vetvy 1 (DR Kongo, Jamajka, Nová Kaledónia), Uzbekistan, Kolumbia
L-skupina: Anglicko, Chorvátsko, Ghana, Panama
Nasadenie do košov:
1. kôš: USA, Mexiko, Kanada, Španielsko, Argentína, Francúzsko, Anglicko, Brazília, Portugalsko, Holandsko, Belgicko, Nemecko
2. kôš: Chorvátsko, Maroko, Kolumbia, Uruguaj, Švajčiarsko, Japonsko, Senegal, Irán, Kórejská republika, Ekvádor, Rakúsko, Austrália
3. kôš: Nórsko, Panama, Egypt, Alžírsko, Škótsko, Paraguaj, Tunisko, Pobrežie Slonoviny, Uzbekistan, Katar, Saudská Arábia, Juhoafrická republika
4. kôš: Jordánsko, Kapverdy, Ghana, Curacao, Haiti, Nový Zéland, víťaz UEFA barážovej vetvy A (Taliansko, Wales, Bosna a Hercegovina, Severné Írsko), víťaz UEFA barážovej vetvy B (Ukrajina, Poľsko, Albánsko, Švédsko), víťaz UEFA barážovej vetvy C (Turecko, SLOVENSKO, Kosovo, Rumunsko), víťaz UEFA barážovej vetvy D (Dánsko, Česko, Írsko, Severné Macedónsko), víťaz interkontinentálnej barážovej vetvy 1 (DR Kongo, Jamajka, Nová Kaledónia), víťaz interkontinentálnej barážovej vetvy 2 (Irak, Bolívia, Surinam)
Šiesti neznámi účastníci, ktorí vzídu z baráži, boli pri žrebe nasadení vo výkonnostne najnižšom štvrtom koši. Šampionát sa uskutoční v 16 mestách rozdelených na západný, centrálny a východný región. Jedenásť dejísk je na území USA, tri sú v Mexiku a dve v Kanade. Slováci by v hrali 13. júna vo Vancouveri proti Austrálii, o šesť dní neskôr proti Paraguaju v San Franciscu a 25. júna v Los Angeles proti domácej reprezentácii. Všetky hostiteľské krajiny boli v najvyššom výkonnostnom koši napriek svojmu nižšiemu postaveniu v rebríčku FIFA. Nasadenie ostatných tímov sa určilo podľa jeho vydania z 19. novembra. Turnaj bude prvý s 48 účastníkmi a doposiaľ sa naň kvalifikovali štyria debutanti Jordánsko, Uzbekistan, Kapverdy a Curacao. V jednej skupine museli byť krajiny z rôznych kontinentov s výnimkou skupín B, F, I a L.
Obhajcov titulu z Argentíny čaká v J-skupine Alžírsko, Rakúsko a Jordánsko. Rekordných päťnásobných majstrov sveta z Brazílie čakajú v C-skupine Maroko, Haiti a Škótsko. Slováci by odohrali premiérový zápas proti Austrálčanom, s ktorými sa stretli jedinýkrát vo februári 2000. Proti Paraguaju by to bol 3. vzájomný zápas a druhý na MS a s USA prvý od novembra 2009 a druhý celkovo. Štyridsaťosem tímov bolo rozdelených do 12 skupín, z ktorých postúpia priamo do šestnásťfinále najlepšie dva z každej skupiny a doplní ich ďalších osem účastníkov, najlepších z tabuľky tretích tímov. Celkovo je na programe 104 zápasov medzi 11. júnom a 19. júlom a dejiskom „mundialu“ budú premiérovo tri krajiny. Otvárací zápas sa uskutoční 11. júna medzi domácimi Mexikom a Juhoafrickou republikou na Aztéckom štadióne v Mexico City - zopakuje sa tak otvárací duel z MS 2010 v JAR. Finále sa uskutoční na štadióne MetLife v New Jersey a bude mať polčasovú šou, tak ako pri Super Bowle.
V poradí XXIII. majstrovstvá sveta sú z organizačného hľadiska tretie v Mexiku, druhé v USA a premiérové v Kanade. Stredoamerická krajina je prvá, ktorá hostí MS tretí raz po edíciách v rokoch 1970 a 1986. Pre „sokolov“ by to bola historicky druhá účasť na tomto podujatí po postupe do osemfinále na MS 2010 v Juhoafrickej republike. O ich možnom postupe sa rozhodne 31. marca, kedy bude známy aj kompletný 48-členný menoslov. Presný harmonogram šampionátu by mal byť známy v sobotu. Ostro sledovanú procedúru moderovali americký komik a herec Kevin Hart, modelka Heidi Klumová a herec Danny Ramirez. Žreb viedli bývalý anglický futbalista a víťaz Ligy majstrov Rio Ferdinand a moderátorka Samantha Johnsonová, ktorým asistovali legendárny hokejista Wayne Gretzky, hviezdny bejzbalista Aaron Judge, ikonický basketbalista Shaquille O'Neal a rekordér amerického futbalu Tom Brady. Pred aktom žrebovania priniesol na pódium trofej pre tréner Argentínčanov Lionel Scaloni. Na ceremoniáli sa predstavili aj prezident FIFA Gianni Infantino, prezident USA Donald Trump, prezidentka Mexika Claudia Sheinbaumová i premiér Kanady Mark Carney.
reakcie na žreb: /zdroj: futbalsfz.sk, BBC, nytimes.com, dfb.de, scotsman.com, yahoo.com, afa.com, AFP, football.ch, onsoranje.nl, rbfa.be, footballaustralia.com/:
Francesco Calzona, tréner Slovenska: „Už len byť tu, na žrebe MS vo Washingtone, je satisfakcia pre Slovensko i pre mňa. V prvom rade musíme zvládnuť marcovú baráž. Pokiaľ sa dostaneme na turnaj, hrať proti domácemu tímu je svojím spôsobom za odmenu. Ak by som si mohol vybrať súpera, bola by to Brazília, od mala obdivujem jej futbal, bolo by krásne hrať proti nej. Žreb určil hrateľnejšie aj ťažšie skupiny, opakujem, my sa teraz sústredíme na baráž.“
Peter Palenčík, generálny sekretár SFZ: „Žreb je pre nás prijateľný, s potenciálnymi súpermi sa vieme popasovať o dobré výsledky. Logistiku možných zápasov začneme riešiť ešte tu, vo Washingtone.“
Mauricio Pochettino, tréner USA: „Kľúčové bude udržať si momentum a snažiť sa. Tím má teraz sebavedomie, máme veľkú skupinu hráčov, ktorí naozaj veria, že si môžu vybojovať miesto na súpiske pre majstrovstvá sveta.“
Tim Ream, kapitán USA: „Naozaj zaujímavé. Proti Austrálii aj Paraguaju sme hrali v rámci predošlých štyroch zápasov počas dvoch asociačných termínov. Tešíme sa. Skupina je celkom prajná, no musíme byť na ňu pripravení, vieme, čo očakávať. Ozajstná práca sa začína teraz.“
Thomas Tuchel, tréner Anglicka: „Náročná skupina a náročný otvárací zápas. Chorvátsko a Ghana sú silní súperi, dve hrdé krajiny s pravidelnou účasťou na MS. O Paname toho momentálne veľa neviem, ale do turnaja si ich samozrejme naštudujeme.“
Dion Dublin, bývalý reprezentant Anglicka: „Žreb Anglicka mi robí starosti, Chorvátsko mi vždy robí obavy. Sú veľmi skúsení a majú aj kvalitu. O Paname toho veľa neviem, ale Ghana môže predviesť ohromujúci výkon. Sú silný africký národ, ktorý to nesmierne sťaží.“
Thierry Henry, majster sveta z roku 1998 s Francúzskom: „Sústredím sa na Francúzsko proti Senegalu, musíte pochopiť, že pre nás Francúzov je vždy veľmi ťažké, keď hráme proti Senegalu, Kamerunu, Alžírsku, Pobrežiu Slonoviny alebo iným bývalým kolóniám. Určite si pamätáte rok 2002, keď nás Senegal zdolal v otvárací deň.“
Julian Nagelsman, tréner Nemecka: „Nie je to práve najľahšia skupina, ale môžeme sa cez ňu dostať. Je pre nás dobré, keď sme pred výzvou – nechcete troch jednoduchých súperov. Chcete byť pod tlakom a otestovať sa.“
Carlo Ancelotti, tréner Brazílie: „Práve som sa rozprával so Stevom Clarkeom (tréner Škótska) a povedal som mu: 'Čoskoro sa uvidíme.' Je to náročná skupina, ale sme nadšení, že budeme hrať dôležité zápasy v skupinovej fáze.“
Luis de la Fuente, tréner Španielska: „Nevieme, čo sa stane. Jediné, na čo musíme myslieť, je pokúsiť sa vyhrať všetky naše zápasy. Poraziť Kapverdy, Saudskú Arábiu a Uruguaj.“
Lionel Scaloni, tréner Argentíny: „Neexistujú žiadni ľahkí súperi a jednoducho musíme hrať zápasy. Vždy to hovoríme a veríme tomu. Poznám trénera Alžírska Vladimira Petkoviča, mal som ho v Laziu a je to skvelý tréner. Alžírsko je dobrý tím so skvelými hráčmi a veľkou mládežníckou akadémiou, ktorá živí aj iné krajiny. Rakúsko malo skvelú kvalifikáciu a možno Jordánsko je tím, ktorý poznáme najmenej, ale nemôžeme brať nič ako samozrejmosť. Ak sa dostali až sem, je to z nejakého dôvodu. Je to skupina, v ktorej zo seba musíme vydať všetko.“
Roberto Martinez, tréner Portugalska: „Myslím si, že favoritmi sú tímy, ktoré už predtým majstrovstvá sveta vyhrali, pretože je tu psychologický aspekt. Myslím si, že stále musíme rásť, ale sme plní nádeje a nadšenia. Vyhrali sme majstrovstvá Európy a Ligu národov a teraz si myslím, že je veľmi dôležité, aby sme boli schopní bojovať za sen, ktorý máme všetci a dokázať niečo, čo sme nikdy predtým nedokázali.“
Walid Regragui, tréner Maroka: „Hneď na začiatku hráme proti jednému z favoritov a oni hrajú proti jednému z favoritov hneď na začiatku. Nech sa deje čokoľvek, Brazília je stále Brazília. Vždy sú potenciálnymi víťazmi. Mať jedného z potenciálnych víťazov v našej skupine a hrať s ním v prvom zápase nie je nikdy jednoduché. Získali jedného z najlepších trénerov na svete (Carla Ancelottiho pozn.) s množstvom skúseností – dodá im pokoj. Pokúsime sa túto úlohu splniť, aby boli naši fanúšikovia hrdí.“
Steve Clarke, tréner Škótska: „Brazília je inštitúcia a jeden z najlepších tímov. Vždy chcete hrať proti nej, takže sme dostali šancu a som si celkom istý, že to bude dobrý zápas. Dúfajme, že predtým, ako s nimi budeme hrať, budeme mať nejaké body. Trvalo dlhý čas, kým sme sa znovu dostali na majstrovstvá sveta, takže sme odhodlaní uspieť. Nehráme tam veľmi často, takže každý zápas je pre nás výnimočný.“
Bubista, tréner Kapverd: „Pre našu krajinu to znamená veľa, všetci nás budú sledovať. Vyhrali sme kvalifikačnú skupinu a sme veľmi hrdí na to, že sme sa prvýkrát dostali na majstrovstvá sveta. Chceme ľuďom ukázať, kto sme a hrať so srdcom, dobrým prístupom a veľkou pokorou. Nejde o to, aby sme sa báli Španielska. Som rád, že hráme proti nemu, pretože som v Španielsku hral za Badajoz. Ide len o to, aby sme si užili zápas proti tímu, na ktorý si očividne musíme dávať veľký pozor.“
Dick Advocaat, tréner Curacaa: „Pre nás sú to tri ťažké tímy, ale v zásade je náročný každý zápas. Sme nadšení, že môžeme hrať na najvyššej úrovni a uvidíme, čo dokážeme. Máme tím s množstvom bojovníkov a z vlastnej skúsenosti viem, že nás je vždy ťažké zdolať. Každý súper, proti ktorému narazíme, bude musieť hrať veľmi dobre. Je to pre náš ostrov vzrušujúce a ľudia sú na nás veľmi hrdí.“
Murat Yakin, tréner Švajčiarska: „Určite je to atraktívna a dobrá skupina, z ktorej sa rozhodne chceme kvalifikovať do vyraďovacej fázy. Očakávame vysoko motivovanú hostiteľskú krajinu, ktorá bude mať v každom zápase obrovskú podporu. S Katarom je najťažšie odhadnúť, čo môžeme očakávať z hľadiska herného štýlu. A potom, tak či onak, budeme čeliť silnému európskemu tímu, ktorý dobre poznáme. My ako tím, a tiež fanúšikovia, sa môžeme tešiť na niekoľko skvelých zápasov.“
Ronald Koeman, tréner Holandska: „Všetky skupiny sú primerane vyvážené, a ta naša tiež. Japonsko má vždy zdatný a dobrý tím s atletickými schopnosťami. Tunisko je pre nás momentálne trochu výzvou. Tretí tím je z Európy a opäť by to mohlo byť Poľsko, s ktorým sme už hrali v kvalifikácii. Bude to určite európske mužstvo a my máme väčšiu šancu na výhru. Môžeme byť spokojní, aj keď všetko je výzvou. Už neexistujú žiadne malé krajiny.“
Rudi Garcia, tréner Belgicka: „Je to zaujímavý žreb. Budeme čeliť Egyptu, vrátane Mohameda Salaha, ktorého som trénoval v AS Rím. Čo sa týka Iránu a Nového Zélandu, tie až tak dobre nepoznáme, ale, samozrejme, dôkladne si preštudujeme všetkých našich súperov. Teraz musíme nájsť aj najlepší základný tábor, aby sme cestovali čo najmenej. Majstrovstvá sveta sa naozaj začínajú už teraz.“
Tony Popovic, tréner Austrálie: „Konečne sme zistili, s kým presne budeme hrať na majstrovstvách sveta, vďaka čomu sa to všetko zdá oveľa reálnejšie. Teraz sa môže začať skutočné plánovanie. Stále je neznámy tím z baráže, proti ktorému budeme hrať najskôr, ale sme nadšení. Svetový šampionát je vždy náročný a máme ťažkú skupinu, ale tešíme sa na výzvu, ktorá nás čaká.“
Žreb MS v USA, Mexiku a Kanade:
A-skupina: Mexiko, Juhoafrická republika, Kórejská republika, víťaz UEFA barážovej víťaz UEFA barážovej vetvy D (Dánsko, Česko, Írsko, Severné Macedónsko)
B-skupina: Kanada, víťaz UEFA barážovej vetvy A (Taliansko, Wales, Bosna a Hercegovina, Severné Írsko), Katar, Švajčiarsko
C-skupina: Brazília, Maroko, Haiti, Škótsko
D-skupina: USA, Paraguaj, Austrália, víťaz UEFA barážovej vetvy C (Turecko, SLOVENSKO, Kosovo, Rumunsko)
E-skupina: Nemecko, Curacao, Pobrežie Slonoviny, Ekvádor
F-skupina: Holandsko, Japonsko, víťaz UEFA barážovej vetvy B (Ukrajina, Poľsko, Albánsko, Švédsko), Tunisko
G-skupina: Belgicko, Egypt, Irán, Nový Zéland
H-skupina: Španielsko, Kapverdy, Saudská Arábia, Uruguaj
I-skupina: Francúzsko, Senegal, víťaz interkontinentálnej barážovej vetvy 2 (Irak, Bolívia, Surinam), Nórsko
J-skupina: Argentína, Alžírsko, Rakúsko, Jordánsko
K-skupina: Portugalsko, víťaz interkontinentálnej barážovej vetvy 1 (DR Kongo, Jamajka, Nová Kaledónia), Uzbekistan, Kolumbia
L-skupina: Anglicko, Chorvátsko, Ghana, Panama
Nasadenie do košov:
1. kôš: USA, Mexiko, Kanada, Španielsko, Argentína, Francúzsko, Anglicko, Brazília, Portugalsko, Holandsko, Belgicko, Nemecko
2. kôš: Chorvátsko, Maroko, Kolumbia, Uruguaj, Švajčiarsko, Japonsko, Senegal, Irán, Kórejská republika, Ekvádor, Rakúsko, Austrália
3. kôš: Nórsko, Panama, Egypt, Alžírsko, Škótsko, Paraguaj, Tunisko, Pobrežie Slonoviny, Uzbekistan, Katar, Saudská Arábia, Juhoafrická republika
4. kôš: Jordánsko, Kapverdy, Ghana, Curacao, Haiti, Nový Zéland, víťaz UEFA barážovej vetvy A (Taliansko, Wales, Bosna a Hercegovina, Severné Írsko), víťaz UEFA barážovej vetvy B (Ukrajina, Poľsko, Albánsko, Švédsko), víťaz UEFA barážovej vetvy C (Turecko, SLOVENSKO, Kosovo, Rumunsko), víťaz UEFA barážovej vetvy D (Dánsko, Česko, Írsko, Severné Macedónsko), víťaz interkontinentálnej barážovej vetvy 1 (DR Kongo, Jamajka, Nová Kaledónia), víťaz interkontinentálnej barážovej vetvy 2 (Irak, Bolívia, Surinam)