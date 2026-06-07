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Scaloni pripustil, že Argentínčania nie sú fit, ale majú identitu
Šampiónov z Kataru čaká ešte pred záverečným turnajom v utorok prípravný duel v alabamskom Auburne s Islandom.
Autor TASR
College Station 7. júna (TASR) - Tréner úradujúcich majstrov sveta Lionel Scaloni pripustil, že kľúčové osobnosti argentínskeho tímu nie sú pre úvodným duelom futbalových MS v stopercentnej kondícii. Nechce však biť na poplach a je rád, že mužstvo má svoju identitu.
Argentína v predposlendom prípravnom stretnutí pred šampionátom zvíťazila v sobotu v texaskom College Station nad Hondurasom 2:0. O góly sa postarali Lautaro Martinez z penalty a Giuliano Simeone. Hviezdny Lionel Messi zostal iba v pozícii náhradníka. „Mnoho hráčov nie je stopercentne fit. Dostali priestor mladší a ich prístup bol v poriadku. Možno sme mohli mnohé veci riešiť lepšie, ale tím ukázal svoju identitu,“ pochvaľoval si po stretnutí Scaloni podľa AFP.
Šampiónov z Kataru čaká ešte pred záverečným turnajom v utorok prípravný duel v alabamskom Auburne s Islandom. Šampionát odštartujú 16. júna v Kansas City zápasom proti Alžírsku. V J-skupine ich čakajú ešte aj duely s Rakúskom a Jordánskom.
Argentína v predposlendom prípravnom stretnutí pred šampionátom zvíťazila v sobotu v texaskom College Station nad Hondurasom 2:0. O góly sa postarali Lautaro Martinez z penalty a Giuliano Simeone. Hviezdny Lionel Messi zostal iba v pozícii náhradníka. „Mnoho hráčov nie je stopercentne fit. Dostali priestor mladší a ich prístup bol v poriadku. Možno sme mohli mnohé veci riešiť lepšie, ale tím ukázal svoju identitu,“ pochvaľoval si po stretnutí Scaloni podľa AFP.
Šampiónov z Kataru čaká ešte pred záverečným turnajom v utorok prípravný duel v alabamskom Auburne s Islandom. Šampionát odštartujú 16. júna v Kansas City zápasom proti Alžírsku. V J-skupine ich čakajú ešte aj duely s Rakúskom a Jordánskom.