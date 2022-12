Scaloni sa teší na štvrťfinále na MS: Holanďania vedia, čo robia

Dauha 4. decembra (TASR) - Argentínski futbalisti už zabudli na nepodarený vstup do katarského svetového šampionátu a prehru so Saudskou Arábiou a v sobotu si zaistili postup do štvrťfinále. Austráliu vyradili po víťazstve 2:1.



Za postupom medzi najlepších osem nasmeroval Juhoameričanov gólom v 35. minúte Lionel Messi, ktorý nastúpil na svoj 1000. oficiálny zápas v kariére. Dokázal v ňom zaznamenať svoj prvý presný zásah vo vyraďovacej fáze majstrovstiev sveta. "Prežívam úžasné pocity a som šťastný, že ich zdieľam spoločne s tímom. Máme medzi sebou silné puto, tak by to malo byť v národnom tíme," povedal podľa AFP Messi.



Julian Alvarez zariadil v 57. min pre Argentínu bezpečnejší dvojgólový náskok. V 77. min sa síce ešte Enzo Fernandez postaral vlastným gólom o záverečnú zápletku, no postup "bielo-belasým" neunikol. Tréner Argentíny Lionel Scaloni sa tak už môže tešiť na súboj proti svojmu idolovi Louisovi van Gaalovi na lavičke Holandska. "Pôsobil som v La Coruni, keď on trénoval Barcelonu a už vtedy bol veľkou osobnosťou. Bude to skvelý zápas dvoch historicky úspešných tímov. Holandsko nemá také skvelé mužstvo ako v minulosti, ale veľmi dobre vie, čo robí. Jeden bude musieť ísť z kola von, my to dúfam nebudeme," vyhlásil 44-ročný kouč.



Scaloniho výkon proti Austrálčanom potešil, aj keď si uvedomuje, že záverečnú drámu si jeho zverenci mohli odpustiť. "Mali sme dosť šancí, aby sme mohli dať aj ďalší gól. Sme však spokojní, bol to zložitý zápas. Súper nás pressingom dokázal poriadne dusiť," vzdal úctu súperovi.



Od Austrálie sa veľa na turnaji neočakávalo, už postup do osemfinále bol pre ňu úspechom. Medzi najlepších 16 sa jej podarilo dostať iba po druhýkrát v histórii, predtým aj v Nemecku 2006. Tréner Graham Arnold využil príležitosť a po poslednom zápase "protinožcov" na turnaji požiadal o väčšiu podporu futbalu vo svojej domovine. "Viem, že z našich výsledkov sú mnohí šťastní, ale ja som chcel viac. Sú tu očakávania, aby sme podobné úspechy dosahovali pravidelne. Potrebujeme však viac prostriedkov na výchovu detí a vybudovať si kvalitné zázemie," apeloval tréner krajiny, v ktorej sa väčšina pozornosti športových fanúšikov zameriava na rugby, kriket a austrálsky futbal.



Holandsko a Austrália nastúpia vo štvrťfinále proti sebe v piatok. Duel sa hrá o 20.00 SEČ v Lusaile.