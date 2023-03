Scaloni verí, že Messi bude pokračovať v reprezentačnej kariére

Berlín 22. marca (TASR) - Tréner argentínskej futbalovej reprezentácie Lionel Scaloni dúfa, že Lionel Messi sa nechystá ukončiť svoju kariéru v národnom tíme. Uvedomuje si však, že rozhodnutie je len na hráčovi.



Tridsaťpäťročný útočník hral kľúčovú úlohu vlani v Katare, kde Argentínčania ukončili tridsaťšesťročné čakanie a získali tretí titul svetových šampiónov. Messi ihneď po turnaji vyhlásil, že chce pokračovať v národnom drese a vyvrátil tak špekulácie, že po zisku titulu sa zmeria už len na klubovú kariéru.



Útočník Paríža Saint-Germain však už predtým avizoval, že nechce hrať na MS v roku 2026. Scaloni verí, že to prehodnotí. "Messi bude v tíme, pokým sa sám nerozhodne inak. Vidím ho šťastného na trávniku a v národnom výbere," povedal na tlačovej konferencii pred prípravným zápasom s Panamou. Pre Albiceleste pôjde o prvé vystúpenie od MS: "Zaslúži si veľa lásky. Všetci chalani, čo sú tu, si ju zaslúžia, keďže odvtedy ju nezažili. Leo musí vidieť, že ho jeho ľudia milujú, to s ním zostane navždy."



Scaloni nedávno predĺžil zmluvu s národným tímom až po koniec MS 2026 a do súčasného výberu pozval aj viacero nováčikov. Potvrdil však, že v Buenos Aires proti Paname nastúpia tí, ktorí vlani vybojovali titul. "Chcem, aby ľudia na štadióne videli svojich hrdinov," dodal Scaloni.