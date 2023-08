Scamacca prestúpil z West Hamu do Atalanty, podpísal štvorročnú zmluvu

Rím 7. augusta (TASR) - Taliansky futbalista Gianluca Scamacca sa po nevydarenej sezóne vo West Hame vrátil do Serie A. Dvadsaťštyriročný útočník podpísal v pondelok štvorročnú zmluvu s Atalantou Bergamo, ktorá zaplatila "kladivárom" 25 miliónov eur.



"West Ham United by sa chcel Gianlucovi poďakovať za jeho úsilie a zaželať mu všetko dobré v ďalšej kariére," citovala agentúra AFP klub z Londýna, do ktorého Scamacca prišiel počas minulého leta za 36 miliónov eur zo Sassuola. V anglickej Premier League odohral 16 stretnutí, v ktorých strelil iba tri góly. Viac sa mu darilo v Európskej konferenčnej lige, keď piatimi presnými zásahmi v deviatich zápasoch pomohol West Hamu k zisku trofeje.