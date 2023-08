Scamacca prestúpil z West Hamu United do Atalanty

Bergamo 5. augusta (TASR) - Taliansky futbalový reprezentant Gianluca Scamacca sa rozhodol prestúpiť z West Hamu United do Atalanty. O 24-ročného útočníka prejavil záujem aj Inter Miláno, ale nepredložil dostatočne atraktívnu ponuku.



Atalanta zaplatila za Scamaccu 25 miliónov eur plus ďalších 5 miliónov eur môžu "kladivári" získať v bonusoch. Inter bol ochotný ponúknuť najviac 24 miliónov eur plus 4 milióny eur v bonusoch.



Scamacca v minulej sezóne odohral 16 zápasov v Premier League, v ktorých zaznamenal tri góly. Predstavil sa aj na MS 2022 v Katare, kde v drese talianskej reprezentácie odohral dve stretnutia. Informoval portál football-italia.net.