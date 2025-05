Scaroni vyhral 16. etapu Gira, náskok Del Tora sa na čele zmenšil

Giro d'Italia - 16. etapa (203 km, Piazzola sul Brenta - San Valentino di Brentonico) - výsledky:



1. Christian Scaroni 5:35:05 h, 2. Lorenzo Fortunato (obaja Tal./XDS Astana Team) rovnaký čas ako víťaz, 3. Giulio Pellizzari (Tal./Red Bull Bora-Hansgrohe) +55 s, 4. Richard Carapaz (Ekv./EF Education - EasyPost) +1:10 min, 5. Derek Gee (Kan./Israel - Premier Tech) +1:23, 6. Jefferson Alveiro Cepeda (Ekv./Movistar Team) +1:43, 7. Michael Storer (Aust./Tudor Pro Cycling Team) +1:52, 8. Simon Yates (V.Brit./Team Visma Lease a Bike) rovnaký čas, 9. Gijs Leemreize (Hol./Team Picnic PostNL) +2:19, 10. Yannis Voisard (Švaj./Tudor Pro Cycling Team) +2:31







priebežné poradie celkovej klasifikácie:



1. Isaac Del Toro (Mex./SAE Team Emirates - XRG) 61:31:56 h, 2. Simon Yates 26 s, 3. Carapaz +31, 4. Gee +1:31 min, 5. Damiano Caruso (Tal./Bahrain Victorious) +2:40, 6. Egan Bernal (Kol./INEOS Grenadiers) +3:23, 7. Storer +3:31, 8. Antonio Tiberi (Tal./Bahrain Victorious) +4:07, 9. Pellizzari +4:36, 10. Adam Yates (V.Brit./SAE Team Emirates - XRG) +5:08

San Valentino di Brentonico 27. mája (TASR) - Taliansky cyklista Christian Scaroni vyhral 16. etapu tohtoročného Giro d'Italia. Jazdec tímu XDS Astana Team prišiel do cieľa 203 km dlhej etapy na trati s horským profilom z Piazzola sul Brenta do San Valentino di Brentonico v čase 5:35:05 h. Na cieľovej páske prišiel „ruka v ruke“ s tímovým kolegom a krajanom Lorenzom Fortunatom. Ružový dres pre celkového lídra klasifikácie si udržal Mexičan Isaac Del Toro z tímu SAE Team Emirates, ktorý však výrazne stratil zo svojho náskoku a skomplikoval si cestu za triumfom na podujatí.Po dni voľna čakala pretekárov mimoriadne náročná etapa s kopcovitým profilom. To nahrávalo aj zmenám k celkovej klasifikácii. Kartami zamiešalo aj počasie, ktoré zapríčinilo viacero pádov. V ich dôsledku sa podujatie Grand Tour skončilo pre špecialistu na časovky Joshuu Tarlinga z Veľkej Británie. Odstúpiť musel po páde aj Slovinec Primož Roglič, pred 16. etapou priebežne 10. muž celkového poradia.Jazdci boli aktívni v únikoch, celkovo ich čakalo dovedna takmer 54 km v kopcoch pri priemernom sklone prevyšujúcom 6,6 percenta. Pred záverečným stúpaním na kopec Brentonico sa odpútala talianska dvojica kazašského tímu Astana. Scaroni a Fortunato dokázali ujsť zvyšku štartového poľa a v závere dosiahli prvý triumf pre svoj tím na Giro. Obaja sa v záverečných metroch chytili spoločne za ruky a prešli cieľom, pričom ako prvé preťalo „pásku“ koleso Scaroniho. Pre neho to bol šiesty kariérový triumf, z toho premiérový na Giro. Fortunato si prakticky zabezpečil modrý dres pre víťaza vrchárskej súťaže.Päť kilometrov pred cieľom začal zaostávať líder celkovej klasifikácie Del Toro. Zo svojho pôvodného náskoku značne stratil a situácia sa ešte viac zamotala. Na čele má Mexičan už iba 26-sekundový náskok pred Britom Simonom Yatesom. Na rozdiel 31 sekúnd sa dotiahol Ekvádorčan Richard Carapaz, ktorý má za sebou heroickú etapu. Počas nej sa zaplietol aj do pádu s Rogličom, napokon však prišiel do cieľa štvrtý s mankom 1:10 min na víťaza. Do konca pretekov zostáva päť etáp, ďalšia je na programe v stredu s finišom v Bormiu a jej 155 km opäť preverí jazdcov v horskom profile.