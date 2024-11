Ščasný po triumfe Žiliny: Dúfam, že sme potešili fanúšikov

15. kolo Niké ligy:



MŠK Žilina - FC Spartak Trnava 3:1 (3:1)



Góly: 7. Ujlaky (vlastný), 15. Kaprálik, 33. M. Sauer - 13. Paur. ŽK: Hubočan, Ndjeungoue, Kopásek - Mikovič, Zeljković. Rozhodovali: Smolák - Poláček, Čajka. 2681 divákov.



Zostavy:



MŠK Žilina: Belko - Minárik, Hubočan (C), Ndjeungoue - Kopásek, Gidi, M. Sauer (76. Káčer), Bari - Kaprálik (62. Ďuriš), Bile (88. Prokop), Iľko (76. Adang).



Spartak Trnava: Frelih - Holík, Šulek (70. Štetina), Ujlaky (70. Twardzik), Mikovič (C) - Zeljković - Procházka, Kratochvíl - Azango (76. E. Daniel), Paur (76. Pich), Ofori (46. Corryn).







Michal Ščasný, tréner MŠK Žilina: "Do zápasu sme chceli vstúpiť intenzívne a agresívne, čo sa nám okrem prvých dvoch minút podarilo. Verím, že sme v mrazivom počasí potešili fanúšikov, chcem poďakovať tým našim a aj tým trnavským. Som rád, že sme ťažký zápas proti kvalitnému súperovi zvládli, podržal nás dnes Belko, ale snímam klobúk pred všetkými našimi hráčmi. Získali sme tri cenné body a ideme ďalej."



Michal Gašparík, tréner Trnavy: "My sme si pokazili prvý polčas, zvlášť po nepremenenej obrovskej šanci v úvode, chceli sme sa priblížiť v dôležitom zápase k druhému miestu, čo nám nevyšlo. Chceli sme hrať ofenzívne, s vysokým pressingom, ale kopili sme chyby. Futbal bol zaujímavý, behavý, ale mali sme dnes problém v strede obrany, kde sme nestíhali Bileho a to bolo kľúčové. Domáci si to v druhom polčase kontrolovali, my sme v závere striedali dvoch stopérov, aby sme ich dostali do zápasového rytmu."

Žilina 23. novembra (TASR) - Futbalisti MŠK Žilina zvíťazili v šlágri 15. kola Niké ligy nad Spartakom Trnava 3:1 a znížili stratu na vedúci Slovan Bratislava na rozdiel jedného bodu. Všetky góly padli už v prvom polčase.Domáci išli do vedenia v 7. minúte po vlastnom góle Ujlakyho, ktorý hlavičkou prekonal Freliha. Hostia vyrovnali o šesť minút neskôr, Paur mieril presne k pravej žrdi Belkovej bránky. Strelecký koncert pokračoval, o dve minúty vrátil Žilinu do vedenia Kaprálik. Skóre uzavrel v 33. minúte peknou strelou Mário Sauer.