Ščerbak môže hrať za Slovan, Prešov nesplnil podmienky prestupu

Bratislava 3. februára (TASR) - Ruský hokejista Nikita Ščerbak je oprávnený nastúpiť za Slovan Bratislava v Tipos extralige. V piatkovom stanovisku to uviedol Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH).



Dvadsaťsedemročný útočník prišiel do kádra "belasých" koncom januára, keď s klubom podpísal zmluvu do konca prebiehajúcej sezóny. Jeho prestup však vo štvrtok napadol Robert Ľupták, riaditeľ HC MV Transport Prešov. Jeho klub mal podpísať s hráčom zmluvu ešte v októbri a tak by bol jeho štart v drese Slovana neoprávnený. Bratislavský tím reagoval, že jeho zmluva so Ščerbakom je právoplatná, čo v piatok potvrdil vo svojom stanovisku aj SZĽH.



"Na základe medializovaných informácií zo strany Asociácie profesionálnych hokejových klubov (APHK) a HC MV Transport Prešov vydáva SZĽH nasledujúce stanovisko vysvetľujúce podmienky, za ktorých môže hráč nastúpiť do zápasu Extraligy seniorov:



Aby hráč mohol regulárne nastúpiť do zápasu Extraligy seniorov (TIPOS Extraliga), musí on a jeho klub splniť podmienky v zmysle Súťažného poriadku SZĽH a zákona o športe. Hráč musí byť registrovaný v klube na základe matričného úkonu preukazujúceho príslušnosť hráča ku klubu, to znamená registrácia hráča v klube, prestup, hosťovanie, v tomto konkrétnom prípade aj medzinárodný transfer spĺňajúci podmienky Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF) a súhlas zahraničného klubu k tomuto matričnému úkonu. Hráč musí mať platnú lekársku prehliadku, byť zapísaný na zozname družstva a musí mať uzatvorenú hráčsku zmluvu s klubom. Zmluvu je klub povinný zaslať na evidenciu SZĽH v zmysle zmienených ustanovení súťažného poriadku SZĽH, najneskôr však do 30 dní od jej uzatvorenia medzi klubom a hráčom v zmysle § 8 ods. 4 zákona o športe.



V prípade hráča Nikitu Ščerbaka vyššie zmienené podmienky klub HC Slovan Bratislava splnil. Klub HC MV Transport Prešov vyššie zmienené podmienky nesplnil, keďže nedisponoval transferom IIHF a súhlasom zahraničného klubu, taktiež v zmysle súťažného poriadku a zákona o športe nezaslal do 30 dní zmluvu na evidenciu," uvádza sa v stanovisku zväzu.



Ščerbak sa druhýkrát predstaví v najvyššej slovenskej súťaži. Debutoval v nej v ročníku 2021/2022, keď odohral 25 zápasov v drese Banskej Bystrice. Nazbieral v nich 21 kanadských bodov za 6 gólov a 15 asistencií. Následne zamieril do najvyššej českej súťaže a sezónu dokončil v Hradci Králové. V rovnakom tíme začal aj sezónu 2022/2023, no po vypršaní povolenia na pobyt sa vrátil do Kanady, kde sa doteraz pripravoval individuálne. Premiéru v novom drese by mal absolvovať v piatkovom zápase na ľade HC Košice.