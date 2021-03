Schachmann sa stal celkovým víťazom pretekov Paríž - Nice

Paríž - Nice - 8. etapa (Le Plan du Var - Levens, 93 km):

1. Magnus Cort Nielsen (Dán./EF Education-Nippo) 2:16:58 hod,

2. Christophe Laporte (Fr./Cofidis),

3. Pierre-Roger Latour (Fr./Total Direct Energie),

4. Dylan Teuns (Belg./Bahrajn Victorious),

5. Warren Barguil (Fr./Arkea-Samsic),

6. Dylan van Baarle (Hol./Ineos Grenadiers),

7. Jon Izagirre Insausti (Šp./Astana),

8. Matteo Jorgenson (USA/Movistar),

9. Yves Lampaert (Belg./Deceuninck-Quick-Step),

10. Maximilian Schachmann (Nem./Bora-hansgrohe)



Celkové poradie:

1. Schachmann 26:32:01 h,

2. Alexander Vlasov (Rus./Astana) +19,

3. I. Izaguirre Insausti +23,

4. Lucas Hamilton (Austr./BikeExchange +41,

5. Tiesj Benoot (Belg./DSM) +42,

6. Guillaume Martin (Fr./Cofidis) +1:14 min

Levens 14. marca (TASR) - Nemecký cyklista Maximilian Schachmann z tímu Bora-hansgrohe triumfoval celkovo na pretekoch Paríž-Nice. Tímový kolega Slováka Petra Sagana využil zaváhanie Slovinca Primoža Rogliča, ktorý mal v záverečnej 8. etape zlý deň a aj vinou dvoch pádov sa prepadol v konečnom poradí z 1. na 15. priečku.Nedeľňajšia mierila z Le Plan du Var do Levens a mala iba 93 kilometrov. Organizátori ju museli výrazne skrátiť, pretože lokálne orgány neumožnili pre pandémiu koronavírusu plánovaný dojazd do Nice. V špurte pelotónu sa presadil Dán Magnus Cort Nielsen z Education-Nippo pred domácou dvojicou Christophe Laporte z Cofidisu a Pierre-Roger Latour z Total Direct Energie.Roglič mal pred záverečným dňom pohodlný náskok 52 sekúnd a nedeľňajšia etapa mala byť pre neho iba formalitou na ceste k triumfu. Lenže osudným sa mu stal predovšetkým druhý pád 25 kilometrov pred cieľom. Jazdec tímu Jumbo-Visma prišiel do cieľa po ňom až na 56. mieste s mankom 3:08 min a celkovo spadol až na 15. priečku s odstupom 2:16 min.