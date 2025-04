Okolo Baskicka 1. etapa (Buesa-Arena- Vitoria-Gasteiz - 16,5 km, individuálna časovka):



1. Max Schachmann (Nem./Soudal Quick-Step) 18:37 min, 2. Joao Almeida (Por./SAE Team Emirates-XRG) rovnaký čas ako víťaz, 3. Florian Lipowitz (Nem./Red Bull-BORA- Hansgrohe) +1 s, 4. Ethan Hayter (V.Brit./Soudal Quick-Step) +6, 5. Aleksandr Vlasov (Rus./Red Bull - Bora) + 10, 6. Ilan Van Wilder (Bel./Soudal Quick-Step) + 11



celkové poradie po 1. etape: 1. Schachmann 18:37 min, 2. Almeida rovnaký čas, 3. Lipowitz + 1 s, 4. Hayter + 6, 5. Vlasov + 10, 6. Van Wilder + 11

Buesa-Arena 7. apríla (TASR) - Nemecký cyklista Maximilian Schachmann sa stal víťazom prvej etapy pretekov Okolo Baskicka. Jazdec tímu Soudal - Quick-Step dosiahol v individuálnej časovke na 16 km čas 18:37 min. Druhý finišoval Portugalčan Joao Almeida zo SAE Team Emirates-XRG. Tretí skončil Nemec Florian Lipowitz z Red Bull-BORA- Hansgrohe s mankom jednej sekundy.Na medzičase po 4,3 kilometroch bol medzi prvými troma trojsekundový rozdiel, v cieli sa zmestili do 76 stotín sekundy. Schachmann prežil kariérne vrcholy v sezónach 2019 a 2020. Nemec sa však uplynulé roky trápil, no v prvej etape týchto pretekov nechal za sebou dvojicu najväčších kandidátov na celkové víťazstvo.V celkovom poradí sa ujal vedenia Schachmann. Druhý je Almeida a tretí Lipowitz so stratou jednej sekundy.