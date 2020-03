P. Sagan skončil v 1. etape Paríž-Nice na 30. mieste

Výsledky 1. etapy (Plaisir - Plaisir, 154 km):

1. Maximilian Schachmann (Nem./Bora-Hansgrohe) 3:32:19 h,

2. Dylan Teuns (Belg./ Bahrain-McLaren) rovn. čas,

3. Tiesj Benoot (Belg./Team Sunweb) +3,

4. Julian Alaphilippe (Fr./Deceuninck-Quick-Step) +3,

5. Cees Bol (Hol./Team Sunweb) +15,

6. Nils Politt (Nem./Israel Start-Up Nation) +15,

7. Giacomo Nizzolo (Tal./NTT Pro Cycling Team) +15,

8. Sergio Andres Higuita Garcia (Kol./EF Pro Cycling) +15,

9. Felix Grossschartner (Rak./Bora-Hansgrohe) +15,

10. Yves Lampaert (Belg./Deceuninck-Quick-Step) +15,...

30. Peter SAGAN (SR/Bora-Hansgrohe) +30,

102. Juraj SAGAN (SR/Bora-Hansgrohe) +9:33



Poradie po 1. etape:

1. Schachmann 3:32:09 h,

2. Benoot +2,

3. Teuns +4,

4. Alaphilippe +7,

5. Pello Bilbao (Šp./Bahrain-McLaren) +24.

6. Rudy Molard (Fr./Groupama-FDJ) +25,...

30. P. SAGAN +40,

102. J. SAGAN +9:43

Plaisir 8. marca (TASR) - Nemecký cyklista Maximilian Schachmann triumfoval v 1. etape cyklistických pretekov Paríž - Nice. Jazdec tímu Bora–Hansgrohe sa na 154 km dlhej trati so štartom i cieľom v meste Plaisir presadil v záverečnom špurte štvorčlennej skupinky pred Belgičanmi Dylanom Teunsom (Team Bahrain) a Tiesomj Benootom (Sunweb). Slovenský cyklista Peter Sagan z Bory sa do boja o prvenstvo nezapojil a obsadil 30. priečku s mankom 30 sekúnd.Peter Sagan sa mal pôvodne predstaviť na talianskych klasikách Strade Bianche a Miláno – San Remo, ale po ich zrušení sa spolu s bratom Jurajom dostali do nominácie na Paríž - Nice. Preteky vo Francúzsku ale z obáv pred koronavírusom vynechali viaceré profitímy - Ineos, Movistar, Astana, CCC, Jumbo-Visma, UAE Team i Mitchelton-Scott.Cyklisti v prvej etape absolvovali dva okruhy v okolí Plaisiru. Vo veternom a upršanom počasí sa do úniku najskôr dostalo francúzske duo Romain Combaud a Jonathan Hivert, ktorí mali k dobru už päť minút. Na zväčša rovinatej trati boli tri stúpania tretej kategórie, bočný vietor trhal pelotón na skupiny, ale náskok dvoch lídrov postupne klesal a v polovici itinerára aj skončil. Pád mali potom Romain Bardet a Warren Barguil a približne 60 km pred cieľom sa vpredu sformovala 16-členná skupina, Peter Sagan bol až za ňou v druhej skupine. Do úniku sa asi 30 km pred cieľom dostali Tiesj Benoot a Julian Alaphilippe. Krátko pred cieľom museli jazdci zdolať kopec Côte de Neauphle le Château, záverečná pasáž už bola na kockách a k dvojici na čele sa pridali Schachmann s Teunsom, ktorí mali napokon v závere najviac síl. Peter Sagan v záverečných kilometroch bol až na konci hlavnej skupiny a o víťazstvo nezabojoval. Bardet s Richiem Portem stratili na najlepších takmer tri minúty. Juraj Sagan prišiel do cieľa so stratou 9:33 min až na 102. pozícii.V pondelok je na programe druhá etapa z Chevreuse do Chalette-sur-Loing, rovinatá trať meria 166,5 km.