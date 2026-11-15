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Schaefer nazbieral už 80 bodov, je lepší ako Bourque a stíha Dahlina

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Obranca tímu New York Islanders Matthew Schaefer (48) strieľa počas prvej tretiny hokejového zápasu NHL proti Anaheim Ducks v sobotu 14. novembra 2026 v Anaheime v Kalifornii. Foto: TASR/AP

Vo veku 19 rokov a 70 dní sa stal najmladším hráčom Islanders s 50 asistenciami v kariére.

Autor TASR
New York 15. novembra (TASR) - Kanadský obranca Matthew Schaefer v službách New Yorku Islanders sa opäť zapísal do histórie zámorskej NHL. V nočnom zápase na ľade Anaheimu Ducks pomohol tímu k víťazstvu 6:2 tromi asistenciami.

Vo veku 19 rokov a 70 dní sa stal najmladším hráčom Islanders s 50 asistenciami v kariére. Prekonal klubový rekord Bryana Trottiera (19 rokov, 222 dní) z februára 1976.

Prvý muž draftu 2025 nazbieral v kariére 80 bodov a dostal sa na tretie miesto v histórii medzi obrancami v tínedžerskom veku. Schaefer prekonal zápis legendárneho Raya Bourquea (79), viac bodov nazbierali iba Phil Housley (132) a Rasmus Dahlin (84).

Schaefer sa stal zároveň najmladším hráčom Islanders s tromi asistenciami v jednej tretine, keď prekonal rekord Trottiera z 21. októbra 1975. V mladšom veku ako on zaznamenali tri asistencie v jednej tretine medzi obrancami len Housley (18 rokov, 222 dní - 17. októbra 1982) a Craig Redmond (19 rokov, 60 dní - 21. novembra 1984).

Bol to jeho tretí trojbodový duel v 101. zápase v kariére. Vyrovnal tak zápis Petra Svobodu medzi obrancami vo veku menej ako 20 rokov. Vyššie sú v tomto rebríčku len Housley (10), Bourque (6) a Al Iafrate (4).
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