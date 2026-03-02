< sekcia Šport
Schaefer sa stal najmladší obranca s 20 gólmi v nováčikovskej sezóne
Schaefer dosiahol na métu v nočnom stretnutí, v ktorom najskôr v 19. minúte vrátil svoj tím späť do hry gólom na 1:2.
Autor TASR
New York 2. marca (TASR) - Kanadský hokejista Matthew Schaefer sa stal vo veku 18 rokov a 177 dní najmladším obrancom s 20 gólmi v jednej sezóne zámorskej NHL. Jednotka vlaňajšieho draftu prispela presnými zásahmi k víťazstvu New Yorku Islanders nad Floridou Panthers 5:4. Schaeferovi chýbajú na prekonanie celkového rekordu v počte gólov obrancu v nováčikovskej sezóne už iba štyri presné zásahy. Tento zápis drží legendárny Brian Leetch zo sezóny 1988/89 a kanadský mladík má k dispozícii na jeho prekonanie ešte 21 duelov základnej časti.
Schaefer dosiahol na métu v nočnom stretnutí, v ktorom najskôr v 19. minúte vrátil svoj tím späť do hry gólom na 1:2. V tretej časti hry skóroval po tom, čo dostal prihrávku do voľného priestoru od českého útočníka Ondřeja Paláta a s prispením teču brániaceho hráča poslal puk za chrbát brankára Sergeja Bobrovského. Pred ním sa podarilo dosiahnuť na métu 20 gólov iba trojici obrancov v ich nováčikovskom ročníku. „Bez mojich spoluhráčov by som to nedokázal. Uľahčili mi prechod do NHL, do tímu, o ktorom som ako 18-ročný pred príchodom veľa nevedel. Privítali ma s otvorenou náručou a je skutočne zábavné hrať s nimi, budovať vzájomnú chémiu a udržať ju počas celej sezóny,“ povedal Schaefer podľa portálu nhl.com.
Okrem spomínaného Leetcha sa podarilo pokoriť míľnik 20 gólov v debutovej sezóne aj Barrymu Beckovi s 22 gólmi za Colorado Rockies v sezóne 1977/78 a Dionovi Phaneufovi (20 gólov, Calgary Flames, 2005/06).
Schaefer dosiahol na métu v nočnom stretnutí, v ktorom najskôr v 19. minúte vrátil svoj tím späť do hry gólom na 1:2. V tretej časti hry skóroval po tom, čo dostal prihrávku do voľného priestoru od českého útočníka Ondřeja Paláta a s prispením teču brániaceho hráča poslal puk za chrbát brankára Sergeja Bobrovského. Pred ním sa podarilo dosiahnuť na métu 20 gólov iba trojici obrancov v ich nováčikovskom ročníku. „Bez mojich spoluhráčov by som to nedokázal. Uľahčili mi prechod do NHL, do tímu, o ktorom som ako 18-ročný pred príchodom veľa nevedel. Privítali ma s otvorenou náručou a je skutočne zábavné hrať s nimi, budovať vzájomnú chémiu a udržať ju počas celej sezóny,“ povedal Schaefer podľa portálu nhl.com.
Okrem spomínaného Leetcha sa podarilo pokoriť míľnik 20 gólov v debutovej sezóne aj Barrymu Beckovi s 22 gólmi za Colorado Rockies v sezóne 1977/78 a Dionovi Phaneufovi (20 gólov, Calgary Flames, 2005/06).