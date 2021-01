Schalke je krok od negatívneho rekordu, v tabuľke má posledné miesto

Berlín 3. januára (TASR) - Futbalisti Schalke 04 Gelsenkirechen prehrali v sobotňajšom bundesligovom stretnutí na ihrisku Herthy Berlín 0:3 a na víťazstvo v najvyššej nemeckej súťaži čakajú už 30 zápasov. Už len jeden duel ich delí od vyrovnania negatívneho rekordu Tasmanie Berlín zo sezóny 1965-66. Takmer zabudnutý berlínsky klub však drží Schalke palce a nechce o svoj rekord prísť.



Fanúšikovia Tasmanie Berlín rozvešali v sobotu pred Olympijským štadiónom v Berlíne transparenty so znením: "Toto je náš rekord! Ra-Ra-Ra Tasmania" a "Zachráňte rekord pre Tas!". Niekdajší popredný bundesligový klub však aj pod vedením nového, už štvrtého trénera v sezóne, Christiana Grossa opäť neuspel. O góly Herthy, ktorá ukončila trojzápasové čakanie na víťazstvo, sa postarali Matteo Guendouzi, kolumbijský útočník Jhon Cordoba a jeho náhradník Poliak Krzysztof Piatek. Pri všetkých góloch domácich bol slovenský reprezentant Peter Pekarík, ktorý hral do 82. minúty.



Schalke je so štyrmi bodmi na dne tabuľky, na záchranu stráca sedem bodov. "Verím, že ešte angažujeme jedného, alebo dvoch hráčov. Potrebujeme osobnosti," povedal po prehre v Berlíne Gross podľa agentúry AFP. Vo štvrtok získal klub na hosťovanie z Arsenalu Londýn bosnianskeho obrancu Seada Kolašinaca, ktorý v Schalke pôsobil v rokoch 2011-2017, ale do zápasu proti Herthe ešte nezasiahol.



V ďalšom kole hostí Schalke trinásty Hoffenheim a v prípade, že nevyhrá, vyrovná 55-ročný rekord bundesligy. Tasmania je provinčný klub v berlínskej časti Neuköln, aktuálne pôsobí v piatej nemeckej lige. Jej prezident Almir Numic, ktorý je fanúšikom Dortmundu, veľkého rivala Schalke, má zmiešané pocity z toho, že jeho klub možno "príde" o rekord. "Ako fanúšik Dortmundu mi je jedno, že Schalke pokračuje v sérii bez víťazstva a pokojne nech aj vypadnú. Na druhej strane ten náš príbeh je súčasťou identity Tas. V bundeslige sme boli len jednu sezónu pred viac ako piatimi dekádami, ale stále sme v centre pozornosti v celom Nemecku. Nemusíme si robiť žiadnu reklamu," povedal Numic pre portál Fussball.de.