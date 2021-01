Schalke lanári svojho bývalého kanoniera Huntelaara

Mníchov 15. januára (TASR) - Holandský futbalista Klaas-Jan Huntelaar potvrdil, že sa o neho zaujíma jeho bývalý klub Schalke 04 Gelsenkirchen. Tridsaťsedemročný útočník Ajaxu Amsterdam nevylúčil svoj odchod do Nemecka, informovala agentúra dpa.



"Je to ťažké rozhodnutie. Ajax a Schalke sú moje srdcové záležitosti, v oboch kluboch som strávil spolu trinásť rokov mojej kariéry," vyhlásil Huntelaar, ktorý v drese Schalke nastrieľal 126 gólov. V prípade prestupu by v jarnej časti mal pomôcť Schalke v boji o udržanie sa v bundeslige.