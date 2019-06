Schalke predĺžilo kontrakt s McKenniem o ďalšie dva roky

Vedenie klubu takisto v nedeľu podpísalo päťročný kontrakt s tureckým stopérom Ozanom Kabakom.

Gelsenkirchen 30. júna (TASR) - Nemecký futbalový klub FC Schalke 04 predĺžil o ďalšie dva roky kontrakt s Westonom McKenniem. Americký stredopoliar tak bude v drese tímu z Gelsenkirchenu pôsobiť do roku 2024.



"Bolo to jednoduché rozhodnutie. Podpora fanúšikov je neuveriteľná, manažment klubu vždy stál za mnou a teším sa, čo príde ďalej," uviedol podľa agentúry AP McKennie.



Dvadsaťročný rodák z Texasu prestúpil do nemeckého klubu v roku 2016 z Dallasu. V uplynulej sezóne nastúpil na 33 duelov, v ktorých dvakrát skóroval. V drese reprezentácie USA odohral 11 zápasov a dosiahol jeden presný zásah.



Vedenie klubu takisto v nedeľu podpísalo päťročný kontrakt s tureckým stopérom Ozanom Kabakom. Podľa agentúry DPA Schalke zaňho zaplatilo zostupujúcemu Stuttgartu odstupné 15 miliónov eur.