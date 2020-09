Schalke prepustilo po katastrofálnom štarte trénera aj asistentov

Gelsenkirchen 27. septembra (TASR) - Nemecký futbalový klub Schalke 04 Gelsenkirchen v nedeľu prepustil trénera Davida Wagnera potom, ako mužstvo v úvodných dvoch ligových zápasoch v novej sezóne zaknihovalo dve prehry so skóre 1:11. Pre Schalke je to najhorší vstup do ligy v klubovej histórii.



S okamžitou platnosťou skončili aj Wagnerovi asistenti Christoph Bühler a Frank Fröhling, uviedla agentúra DPA s odvolaním sa na oficiálny web klubu. "Všetci sme dúfali, že spolu s trénerom Davidom Wagnerom budeme schopní o obrat vo výsledkoch. Nanešťastie v prvých dvoch zápasoch sme nepredviedli potrebné výkony a nezískali sme dobré výsledky. Preto sa vedenie rozhodlo pre personálne zmeny. Nebolo to jednoduché. Ďakujeme Davidovi Wagnerovi, Christophovi Bühlerovi a Frankovi Fröhlingovi za odvedené služby v Schalke 04," povedal športový riaditeľ Jochen Schneider.



Schalke v prvom zápase utŕžilo od majstrovského Bayernu Mníchov debakel 0:8, v sobotu potom doma prehralo s Werderom Brémy 1:3. Meno nového trénera mužstva má byť známe v priebehu najbližších dní.