Schalke zrušilo tréning pre pozitívny test hráča na koronavírus

Gelsenkirchen 10. mája (TASR) - Nemecký futbalový klub Schalke 04 odvolal pondelkový tréning pre obavy zo šírenia koronavírusu. Jeden z hráčov, ktorého meno nezverejnili, mal pozitívny test a zamieril do izolácie.



Zvyšok mužstva čaká ďalšie testovanie, výsledky by mali mať k dispozícii v utorok. Zatiaľ nie je známe, či bude mať súčasná situácia dopad na víkendový ligový zápas s Herthou Berlín. Schalke s istotou po tejto sezóne zostúpi do druhej najvyššej súťaže. pripomenula agentúra DPA.