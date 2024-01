Schär predĺžil zmluvu s Newcastlom do júna 2025: Milujem tento klub

Londýn 8. januára (TASR) - Švajčiarsky futbalista Fabian Schär predĺžil zmluvu s Newcastlom United do konca júna 2025. Tridsaťdvaročný obranca pôsobí v St. James' Parku od leta 2018 a po prebiehajúcej sezóne by mu vypršal doterajší kontrakt.



"Cítim sa tu naozaj ako doma. Milujem toto mesto a klub, rád hrám pred našimi neuveriteľnými fanúšikmi. Nemôžem ani vyjadriť to, ako veľmi ich milujem a ako veľa pre mňa znamená ich podpora. Som naozaj vďačný, že tu môžem zostať o niečo dlhšie a verím, že zažijeme vzrušujúce chvíle," citoval klub Schära vo vyhlásení.



Schär stál "The Magpies" iba 4 milióny eur, ktoré za neho zaplatili španielskemu klubu Deportivo La Coruna. Jeho súčasná trhová hodnota je 10 miliónov €, od svojho príchodu odohral za klub 169 stretnutí vo všetkých súťažiach a postupne sa etabloval na kľúčového člena defenzívy.