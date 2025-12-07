< sekcia Šport
Scheibová triumfovala v obrovskom slalome v Tremblante
Scheibovej receptom k úspechu boli dve konzistentné jazdy s druhým najlepším časom v oboch kolách.
Autor TASR
Tremblant 7. decembra (TASR) - Rakúska lyžiarka Julia Scheibová sa stala víťazkou nedeľného obrovského slalomu Svetového pohára v kanadskom Tremblante. Nadviazala tak na triumf z úvodných pretekov sezóny na domácom snehu v Söldene a zaznamenala druhé prvenstvo v tomto ročníku. Druhá skončila Švédka Sara Hectorová s mankom 57 stotín sekundy, tretia bola vedúca po 1. kole Novozélanďanka Alice Robinsonová (+0,78).
Scheibovej receptom k úspechu boli dve konzistentné jazdy s druhým najlepším časom v oboch kolách. Dvadsaťsedemročná lyžiarka sa dostala na pódium štvrtýkrát v kariére.
Hectorová poskočila na 2. priečku zo siedmej zásluhou najrýchlejšej jazdy 2. kola. Úradujúca olympijská šampiónka v tejto disciplíne sa dostala na pódium prvýkrát v sezóne. Robinsonová neudržala prvú pozíciu, keď na trati urobila chybu pred nájazdom do roviny, čo ju spomalilo. Aktuálne sa tak delí so Scheibovou o počet prvenstiev v sezóne, obe vyhrali dva obrovské slalomy.
Tretia po prvom kole Američanka Nina O'Brienová nedokončila 2. kolo, jej krajanka a líderka SP Mikaela Shiffrinová si pripísala 4. miesto (+1,17 s), na ktoré sa posunula zo šiesteho po prvej jazde. Slovenská reprezentantka Rebeka Jančová sa nekvalifikovala do 2. kola, v prvom obsadila 43. priečku s mankom 3,96 s. Od postupu do finálovej tridsiatky ju delilo 1,38 s.
Scheibovej receptom k úspechu boli dve konzistentné jazdy s druhým najlepším časom v oboch kolách. Dvadsaťsedemročná lyžiarka sa dostala na pódium štvrtýkrát v kariére.
Hectorová poskočila na 2. priečku zo siedmej zásluhou najrýchlejšej jazdy 2. kola. Úradujúca olympijská šampiónka v tejto disciplíne sa dostala na pódium prvýkrát v sezóne. Robinsonová neudržala prvú pozíciu, keď na trati urobila chybu pred nájazdom do roviny, čo ju spomalilo. Aktuálne sa tak delí so Scheibovou o počet prvenstiev v sezóne, obe vyhrali dva obrovské slalomy.
Tretia po prvom kole Američanka Nina O'Brienová nedokončila 2. kolo, jej krajanka a líderka SP Mikaela Shiffrinová si pripísala 4. miesto (+1,17 s), na ktoré sa posunula zo šiesteho po prvej jazde. Slovenská reprezentantka Rebeka Jančová sa nekvalifikovala do 2. kola, v prvom obsadila 43. priečku s mankom 3,96 s. Od postupu do finálovej tridsiatky ju delilo 1,38 s.