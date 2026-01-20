< sekcia Šport
Scheibová zvíťazila v obrovskom slalome v Kronplatzi
V celkovom poradí SP zostala na čele Shiffrinová, no druhá v poradí Rastová stiahla manko na 140 bodov.
Autor TASR,aktualizované
Kronplatz 20. januára (TASR) - Rakúska lyžiarka Julia Scheibová zvíťazila v utorňajšom obrovskom slalome Svetového pohára v talianskom stredisku Kronplatz. Na druhom mieste sa s mankom 37 stotín umiestnila Švajčiarka Camille Rastová, pódium doplnila Švédka Sara Hectorová (+0,46), ktorá neudržala vedenie po 1. kole.
Pre 27-ročnú Scheibovú to bolo siedme pódiové umiestenie v obrovskom slalome, no najmä štvrté víťazstvo v prebiehajúcej sezóne, po ktorom si upevnila postavenie na čele hodnotenia disciplíny. „Som veľmi rada, že som zvíťazila práve v Kronplatzi. Mám to tu veľmi rada, no bolo to ťažké. V prvom kole som niečo stratila v spodnej časti trate, no v druhom to už bolo lepšie,“ uviedla Scheibová pre televíziu FIS.
V celkovom poradí SP zostala na čele Shiffrinová, no druhá v poradí Rastová stiahla manko na 140 bodov. Scheibová je líderka v klasifikácii obrovského slalomu s náskokom 139 bodov na Rastovú.
Američanka Paula Moltzanová dosiahla v 1. kole ôsmy najrýchlejší čas, no v druhom predviedla rýchlu jazdu na hranici rizika. Dostala sa do vedenia, avšak iba nakrátko, keďže Talianka Federica Brignoneová ju prekonala o 73 stotín sekundy. Poľka Maryna Gasienicová-Danielová zabrala najmä v spodnej časti trate a po svojej jazde sa dostala do vedenia. Nórka Louise Stjernesundová nemala dostatočnú rýchlosť a nenadviazala na 6. najrýchlejší čas v prvom kole. Američanka Shiffrinová sa vo svojej jazde nevyhla drobnému zaváhaniu, no do cieľa si priniesla náskok 15 stotín. Scheibová sa následne dostala do vedenia po suverénnej jazde s náskokom 86 stotín. Camille Rastová ho nedokázala prekonať a napokon sa to nepodarilo ani Hectorovej, ktorej tréner staval trať 2. kola.
Majsterka sveta a držiteľka veľkého krištáľového glóbusu Brignoneová absolvovala v Kronplatzi prvé preteky po deväťmesačnej pauze zapríčinenej komplikovanou zlomeninou nohy, ktorú utrpela po páde na aprílovom domácom šampionáte. V 1. kole dosiahla siedmy najlepší čas, v druhom si mierne polepšila a skončila na šiestom mieste.
Slovenka Rebeka Jančová sa nedostala do 2. kola. Vo svojej jazde v prvom kole mala už v prvej tretine trate takmer trojsekundovú stratu, ktorú príliš nezmazala ani po dojazde do cieľa. Napokon mala na víťazku prvého kola Hectorovú stratu vyše päť sekúnd a klasifikovali ju na 42. mieste. Prvé kolo nedokončilo desať pretekárok vrátane Talianky Sofie Goggiovej.
výsledky obrovského slalomu SP žien v Kronplatzi:
1. Julia Scheibová (Rak.) 2:19,28 min., 2. Camille Rastová (Švaj.) +0,37 s, 3. Sara Hectorová (Švéd.) +0,46, 4. Mikaela Shiffrinová (USA) +0,86, 5. Maryna Gasienicová-Danielová (Poľ.) +1,01, 6. Federica Brignoneová (Tal.) +1,23, 7. Thea Louise Stjernesundová (Nór.) +1,48, 8. Paula Moltzanová (USA) +1,51, 9. Valerie Grenierová (Kan.) +2,24, 10. Lara Della Meaová (Tal.) +2,60, ..., 1. kolo: 42. Rebeka JANČOVÁ (SR) +5,01
celkové poradie SP (po 22 z 37 súťaží):
1. Shiffrinová 973 bodov, 2. Rastová 833, 3. Emma Aicherová (Nem.) 598, 4. Lidsey Vonnová (USA) 590, 5. Scheibová 560, 6. Moltzanová 534
poradie obrovského slalomu (7 z 10):
1. Scheibová 560 bodov, 2. Rastová 421, 3. Hectorová 329, 4. Robinsonová 312, 5. Shiffrinová 293, 6. Moltzanová 232
