Scheifele nenastúpi na zápas, medzi trénermi Jets a Blues to vrie

Winnipeg 2. mája (TASR) - Elitný center Winnipegu Jets Mark Scheifele neodcestoval s kanadským hokejovým tímom na šiesty zápas série prvého kola play off NHL do St. Louis. Tridsaťdvaročný útočník nedohral pre zranenie piaty duel, v ktorom Jets zdolali Blues 5:3 a dostali sa v sérii do vedenia 3:2.



“Necestuje s nami. Je to pre nás veľké sklamanie a citeľné oslabenie, ale dúfame, že sa dá rýchlo dokopy. V St. Louis sa musíme zaobísť bez neho,” povedal pre nhl.com tréner Winnipegu Scott Arniel.



Scheifele inkasoval v prvej tretine piateho zápasu dva tvrdé nárazy. Najskôr ho pri mantineli poslal k ľadu kapitán St. Louis Brayden Schenn, za čo dostal len menší trest, a tri minúty pred koncom prvej časti ho v strede klziska na modrej čiare tvrdo atakoval Radek Faksa. Scheifele dohral prvú tretinu, ale od druhej sa už na ľade neobjavil. V prvom útoku ho nahradil Vladislav Namestnikov, ktorý strelil gól Jets na 4:2. Ten bol napokon víťazný. Na otázku novinárov či bol Scheifele na kontrole otrasu mozgu, Arniel stroho odpovedal: „Touto cestou nepôjdem.”



Zákroky na Scheifeleho spôsobili roztržku medzi trénermi oboch tímov. Olej do ohňa prilial kormidelník Blues Jim Montgomery, ktorý po zápase komentoval zranenie centra Jets. „Ujasnime si to. 55 (Scheifele) sa zranil po hite od Faksu, pretože po náraze od Schenna hral ešte šesť minút. Dohral až po tom, ako ho zrazil Faksa,” povedal Montgomery, na čo ostro reagoval Arniel. „Nevedel som, že ´Monty´ má lekársky diplom. Nechápem, prečo rieši, ako sa zranil náš hráč. Je úplne mimo. Nemal to komentovať. Bol to útok na nášho hráča, na nechránené miesto zo slepej strany a nie som spokojný, že to bolo potrestané len dvomi minútami a najmä, že si to rozhodcovia ani nešli pozrieť. Preto som mal pred začiatkom druhej tretiny ostrú výmenu s rozhodcami,” dodal Arniel.



Výroky Montgomeryho označili za nešťastné aj viacerí experti, medzi nimi napríklad bývalý brankár NHL Martin Biron, ktorý pracuje pre kanadskú televíziu TSN. "Bolo to cez čiaru. Nikto nevie lepšie, čo je ich hráčovi, ako Jets. Nemal to komentovať, bolo to nemiestne. Navyše povedal len jeho číslo 55, pritom dobre vie, že to bol Scheifele. Ako a kedy sa zranil, nie je jasné a Montgomery to nemal riešiť," povedal Biron.



Séria medzi víťazom Prezidentskej trofeje Winnipegom a St. Louis je najtvrdšia zo všetkých v prvom kole. Celkovo udelili rozhodcovia 266 trestných minút a hráči rozdali v prvých piatich dueloch 425 hitov. Šiesty zápas je na ľade Blues na programe v noci na sobotu o 2.00 SELČ.