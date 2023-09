Schelotto skončil vo funkcii trénera Paraguaja

Asuncion 17. septembra (TASR) - Guillermo Barros Schelotto skončil vo funkcii trénera paraguajskej futbalovej reprezentácie. Vedenie národného zväzu ho odvolalo po neúspešnom štarte do kvalifikácie MS 2026. Informovali o tom juhoamerické médiá.



Paraguaj získal v úvodných dvoch zápasoch jediný bod, keď po domácej bezgólovej remíze s Peru prehral na pôde Venezuely 0:1. "La Albirroja" sa trápi v koncovke, z uplynulých 11 kvalifikačných stretnutí vyšla až 10-krát gólovo naprázdno. Schelotta by mal pri kormidle Paraguaja nahradiť ďalší Argentínčan Daniel Garnero, kouč tímu Libertad.



Schelotto sa ujal funkcie v októbri 2021, keď vystriedal Eduarda Berizza. Pod vedením bývalého kouča Bocy Juniors mali Paraguajčania bilanciu štyri víťazstvá, štyri remízy a deväť prehier. Schelotto mal pôvodne platnú zmluvu do skončenia Copa America 2024.