Schick bude pre zranenie chýbať Leverkusenu a aj českej reprezentácii

Na snímke Patrick Schick. Foto: TASR/AP

Podľa oficiálneho klubového webu bude Schick chýbať svojmu tímu približne tri týždne.

Autor TASR
Leverkusen 28. septembra (TASR) - Futbalistom Bayeru Leverkusen a reprezentácii Česka bude v najbližšom období chýbať Patrick Schick. Dvadsaťdeväťročný útočník si v sobotňajšom stretnutí nemeckej Bundesligy proti FC St. Pauli poranil zadný stehenný sval na ľavej nohe.

Podľa oficiálneho klubového webu bude Schick chýbať svojmu tímu približne tri týždne. Z tohto dôvodu nebude k dispozícii ani národnému mužstvu v októbrových zápasoch kvalifikácie MS 2026 proti Chorvátsku a Faerským Ostrovom. Reprezentačný útočník patrí k oporám „farmaceutov“, v siedmich súťažných dueloch zaznamenal štyri góly. Informovala o tom agentúra DPA.
