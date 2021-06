Schick chce pre ČR tri body, Angličania veria Kaneovi

D-skupina:



ČESKO - ANGLICKO /utorok o 21.00, Štadión Wembley v Londýne/



Rozhodcovia: Artur Dias - Rui Tavares, Paulo Soares (všetci Portug.)



Predpokladané zostavy:



Česko: Vaclík - Coufal, Čelůstka, Kalas, Bořil - Souček, Holeš - Masopust, Darida, Jankto - Schick

Anglicko: Pickford - James, Stones, Mings, Chilwell - Phillips, Rice - Grealish, Mount, Sterling - Kane

Londýn 21. júna (TASR) - Futbalistov Česka a Anglicka čaká na majstrovstvách Európy priamy súboj o prvenstvo v D-skupine. Oba tímy si však zároveň nemôžu dovoliť vyššiu prehru, pretože môžu teoreticky klesnúť po záverečnom vystúpení v skupine až na tretiu priečku a obávať sa o postup do osemfinále. Duel má úvodný výkop v utorok o 21.00 SELČ v londýnskom Wembley.Česi majú na konte víťazstvo 2:0 proti Škótsku a remízu s vicemajstrami sveta Chorvátmi (1:1). V útoku sa budú môcť opäť oprieť o kvality Patrika Schicka, ktorý sa s tromi gólmi delí o prvú priečku najlepšieho strelca šampionátu s Cristianom Ronaldom. "" vyhlásil hráč Bayeru Leverkusen.Angličania si v úvodnom vystúpení poradili s Chorvátmi 1:0, v ostrovnom derby so Škótskom však neskórovalo ani jedno mužstvo. V tabuľke im patrí druhá priečka s horším skóre za Čechmi. "" pripomenul kouč Angličanov Gareth Southgate.Hoci hráči "Albiónu" sa na šampionáte trápili v útoku, tréner Southgate neuvažuje, že by v ofenzíve vyskúšal inú alternatívu ako kanoniera Tottenhamu Harryho Kanea. "" obhajoval svojho zverenca tréner Angličanov.1. Česko 2 1 1 0 3:1 42. Anglicko 2 1 1 0 1:0 43. Chorvátsko 2 0 1 1 1:2 14. Škótsko 2 0 1 1 0:2 1