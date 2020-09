Schick prestupuje do Leverkusenu za 26,5 milióna eur

Leverkusen 8. septembra (TASR) - Český futbalový reprezentant Patrik Schick podpísal zmluvu s bundesligovým klubom Bayer Leverkusen. Piaty tím minulej sezóny nemeckej 1. bundesligy zaplatil za 24-ročného útočníka 26,5 milióna eur. Informuje o tom portál novinky.cz.



"Farmaceutom" sa bývalý hráč AS Rím a Sampdorie Janov upísal na päť rokov. Na novom pôsobisku Schick počas utorka absolvoval zdravotné testy, večer prestup dotiahli do konca. Strelec deviatich gólov za českú reprezentáciu prichádza do Leverkusenu z RB Lipsko, v ktorom minulú sezónu hosťoval. Nastúpil V 28 zápasoch, strelil 10 gólov.