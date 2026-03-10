< sekcia Šport
Schick sa po zranení vrátil do kádra Leverkusenu
Pravdepodobne však nenastúpi v základnej zostave stredajšieho zápasu osemfinále Ligy majstrov proti Arsenalu.
Autor TASR
Leverkusen 10. marca (TASR) - Český futbalista Patrik Schick sa vrátil po zranení, ale pravdepodobne nenastúpi v základnej zostave stredajšieho zápasu osemfinále Ligy majstrov proti Arsenalu. V kádri Bayeru Leverkusen by ho mal opäť nahradiť Christian Kofane.
Ten nastúpil na hrote útoku a skóroval v predchádzajúcich dvoch ligových dueloch, ktoré Schick nútene vynechal. „Arsenal je momentálne asi najlepší tím v Európe. Bude to ťažký test, ale sme radi za túto príležitosť,“ povedal tréner Kasper Hulmand.
