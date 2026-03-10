Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 10. marec 2026Meniny má Branislav
< sekcia Šport

Schick sa po zranení vrátil do kádra Leverkusenu

.
Na snímke Patrik Schick. Foto: TASR/AP

Pravdepodobne však nenastúpi v základnej zostave stredajšieho zápasu osemfinále Ligy majstrov proti Arsenalu.

Autor TASR
Leverkusen 10. marca (TASR) - Český futbalista Patrik Schick sa vrátil po zranení, ale pravdepodobne nenastúpi v základnej zostave stredajšieho zápasu osemfinále Ligy majstrov proti Arsenalu. V kádri Bayeru Leverkusen by ho mal opäť nahradiť Christian Kofane.

Ten nastúpil na hrote útoku a skóroval v predchádzajúcich dvoch ligových dueloch, ktoré Schick nútene vynechal. „Arsenal je momentálne asi najlepší tím v Európe. Bude to ťažký test, ale sme radi za túto príležitosť,“ povedal tréner Kasper Hulmand.
.

Neprehliadnite

Kaliňák: Kandidáta na náčelníka GŠ OS SR predstavíme do konca marca

V okolí Šamorína sa opäť triasla zem

KOMENTÁR S. GREGORÍKA: Konečne sme v niečom lacnejší ako Poľsko

MATURITY: Poznáme témy slohu zo slovenčiny