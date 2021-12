Schick sa v drese Leverkusenu zaskvel štyrmi gólmi za polčas

Bundesliga - 14. kolo:



FC Augsburg – VfL Bochum 2:3 (0:3)



Góly: 57. Gregoritsch, 86. Caligiuri (z 11m) – 23. a 45.+2 Polter, 40. Holtmann



Arminia Bielefeld – 1. FC Kolín 1:1 (0:1)



Góly: 60. Lasme – 17. Özcan



/O. Duda za hostí do 65. min/



TSG 1899 Hoffenheim – Eintracht Frankfurt 3:2 (2:1)



Góly: 24. Geiger, 30. Rutter, 60. Samassékou – 15. Borré, 72. Paciencia



Bayer Leverkusen – SpVgg Greuther Fürth 7:1 (3:1)



Góly: 49., 69., 74. a 76. Schick, 12. Adli, 18. Tapsoba, 45. Hincapie - 33. Dudziak



1. FSV Mainz 05 – VfL Wolfsburg 3:0 (2:0)



Góly: 2. Burkardt, 4. Stach, 90. Lacroix (vl.)



Mníchov 4. decembra (TASR) - Český futbalový útočník Patrik Schick sa v sobotu v nemeckej Bundeslige blysol štyrmi gólmi. Všetky zaznamenal v druhom polčase pri vysokom triumfe Bayeru Leverkusen nad posledným tímom tabuľky Greutherom Fürth 7:1 v dueli 14. kola. Domáci si upevnili tretiu priečku.Schick se pred týždňom vrátil do zostavy Leverkusenu po približne mesiac trvajúcej pauze, spôsobenej zranením. Proti Fürthu si pripísal asistenciu na tretí gól svojho tímu tesne pred prestávkou a potom strelecky explodoval po zmene strán. Prvýkrát sa presadil v 49. minúte a od 69. minúty pridal ďalšie tri góly v rozpätí siedmich minút. Z ihriska odišiel v 81. minúte.Hráči 1. FC Kolín v základnej zostave so slovenským stredopoliarom Ondrejom Dudom remizovali na pôde Arminie Bielefeld 1:1 a v tabuľke im patrí 9. priečka. Duda bol na trávniku do 65. minúty.