Schick si poranil lýtko, jeho štart proti Turecku je otázny

Hamburg 22. júna (TASR) - Český futbalista Patrik Schick utrpel zranenie lýtkového svalu a jeho účasť v kľúčovom zápase ME proti Turecku je otázna. Po sobotňajšom stretnutí s Gruzínskom (1:1) to potvrdil tréner reprezentácie Ivan Hašek.



Schick strelil v dueli s Gruzínskom vyrovnávajúci gól v 59. minúte, no o necelých desať minút neskôr ho musel Hašek z trávnika stiahnuť. Tréner ČR po zápase uviedol, že 28-ročný útočník v nedeľu absolvuje vyšetrenia, ktoré povedia viac. "Pokiaľ ide o jeho zranenie, nie sme si veľmi istí, čo bude. Je to náš kľúčový hráč, vie dávať góly," citovala Hašeka agentúra DPA. Schick v rozhovore s českými médiami priznal, že netuší, ako to bude s jeho ďalším účinkovaním na turnaji.



Ak chcú pomýšľať na postup do vyraďovacej fázy, Česi musia v záverečnom skupinovom dueli proti Turecku vyhrať. Stretnutie v Hamburgu je na programe v stredu 26. júna o 21.00 h.