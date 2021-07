Schiemdlová sa stala víťazkou dvojhry na turnaji v Belehrade

Anna KAROLÍNA SCHMIEDLOVÁ (SR) - Arantxa Rusová (Hol.-2) 6:3, 6:3

Belehrad 31. júla (TASR) - Slovenská tenistka Anna Karolína Schmiedlová získala trofej v dvojhre na turnaji ATP kategórie 125 v Belehrade. V sobotnom finále zdolala druhú nasadenú Arantxu Rusovú z Holandska 6:3, 6:3.Schmiedlová vstúpila do zápasu dobre, súperke zobrala hneď jej prvé podanie a postupne si vypracovala náskok 4:1, ktorý dotiahla do zisku setu. V tom druhom tiež prevýšila súperku, nedovolila jej žiadny brejk a s prehľadom získala trofej. Za víťazstvo zinkasovala prémiu 15-tisíc dolárov a 150 bodov do renkingu. Vďaka tomu bude budúci týždeň novou slovenskou jednotkou, keď vo virtuálnom rebríčku figurovala na 99. mieste.