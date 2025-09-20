< sekcia Šport
Schilderová získala zlato v guli posledným pokusom
Druhá skončila obhajkyňa titulu Chase Jacksonová, Američanka bola pred posledným hodom taktiež mimo pódia, no zlepšila sa na 20,21 a poskočila zo štvrtej na druhú priečku.
Autor TASR
Tokio 20. septembra (TASR) - Holandská guliarka Jessica Schilderová získala zlato na majstrovstvách sveta v Tokiu, keď v poslednej sérii vrhla 20,29 m. Do čela sa tak posunula z piatej priečky. Dvojnásobná majsterka Európy vybojovala prvé zlato z MS, v zbierke už mala bronz z Eugene 2022.
MS v Tokiu - finále:
Ženy
guľa:
1. Jessica Schilderová (Hol.) 20,29 m,
2. Chase Jacksonová (USA) 20,21,
3. Maddison-Lee Wescheová (N. Zél.) 20,06,
4. Sarah Mittonová (Kan.) 19,81,
5. Fanny Roosová (Švéd.) 19,54,
6. Yemisi Ogunleyeová (Nem.) 19,33,
7. Čang Lin-žu (Čína) 19,16,
8. Jaida Rossová (USA) 19,01,
9. Kung Li-ťiao (Čína) 18,96,
10. Alina Kenzelová (Nem.) 18,42
