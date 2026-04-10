Schlotterbeck podpísal novú zmluvu s Dortmundom: Som nadšený
Dvadsaťšesťročný obranca neskrýval po podpise nového kontraktu radosť.
Autor TASR
Dortmund 10. apríla (TASR) - Futbalista Borussie Dortmund Nico Schlotterbeck podpísal novú zmluvu, vďaka ktorej zostane v klube do roku 2031. Klub to oznámil na svojej oficiálnej webovej stránke.
Dvadsaťšesťročný obranca neskrýval po podpise nového kontraktu radosť. „Som nadšený, že som predĺžil zmluvu s BVB. Predstavitelia klubu mi predstavili dobrý plán. Mojím cieľom je vyhrávať tituly spolu s Borussiou Dortmund,“ zdôraznil nemecký reprezentant.
Schlotterbeck prestúpil k „čierno-žltým“ v roku 2022 z Freiburgu a v 155 zápasoch strelil 10 gólov. „S Nicom máme v našich radoch jedného z najlepších obrancov na svete. Spolu môžeme dosiahnuť veľké veci,“ povedal športový riaditeľ Dortmundu Ole Book.
