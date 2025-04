Schlotterbeck si roztrhol meniskus, čaká ho dlhá rekonvalescencia

Dortmund 8. apríla (TASR) - Nemecký futbalový reprezentant Nico Schlotterbeck si roztrhol meniskus v ľavom kolene. Obrancu Borussie Dortmund čaká dlhá, niekoľkomesačná rekonvalescencia. Schlotterbeck sa zranil na pondelňajšom tréningu, dva dni pred úvodným štvrťfinálovým zápasom Ligy majstrov proti Barcelone.



„Musím vám žiaľ oznámiť, že v tejto sezóne si už nezahrám. Moja rekonvalescencia potrvá niekoľko mesiacov. Bude to pre mňa výzva, som však pripravený urobiť absolútne všetko pre to, aby som bol opäť stopercentne fit. V najbližšom období nebudem na očiach verejnosti,“ citovala DPA slová Schlotterbecka, ktoré hráč zverejnil na sociálnych sieťach. Dvadsaťpäťročný zadák bude v júni chýbať Nemecku na turnaji Final four Ligy národov, Dortmundu v lete nepomôže na MS klubov.