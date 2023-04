Schmid napodobnil Brodeura a Burkea: Chalani mi veľmi pomohli

New York 23. apríla (TASR) - Švajčiarsky hokejový brankár Akira Schmid absolvoval v noci na nedeľu premiéru v play off NHL. Svojmu tímu New Jersey Devils vychytal v treťom zápase konferenčného štvrťfinále na ľade New Yorku Rangers víťazstvo 2:1 po predĺžení.



Schmid predviedol 36 úspešných zákrokov a zaznamenal 97,2-percentnú úspešnosť. V bránke "diablov" nahradil Čecha Vítka Vaněčka, ktorý inkasoval v prvých dvoch zápasoch série deväť gólov z 52 striel. Devils prehrali obe domáce stretnutia zhodne 1:5. "Vždy je náročné zvládnuť takúto situáciu. Asi k tomu teba pristupovať ako k bežnému zápasu. Chalani mi veľmi pomohli, blokovali strely a uľahčili mi život," zhodnotil 22-ročný brankár svoju premiéru v play off. V základnej časti absolvoval v tomto ročníku 18 zápasov a v štrnástich bol v bránke od začiatku. Dosiahol priemernú úspešnosť zákrokov 92,2 percenta a zaznamenal aj jedno čisté konto. V bránke New Jersey zažil premiéru v play off ako tretí nováčik v histórii a ako prvý v nej zaknihoval triumf.



"Je to rozhodnutie, o ktorom sme v klube veľa diskutovali. (Viceprezident) Martin Brodeur, generálny manažér Tom Fitzgerald, náš tréner brankárov Dave Rogalski a všetci ostatní. Rozhodli sme sa postaviť ho a odviedol veľmi dobrú prácu," povedal tréner Lindy Ruff pre oficiálnu webstránku NHL.



Práve bývalý hviezdny brankár a súčasný výkonný viceprezident oddelenia hokejových operácií Brodeur absolvoval už ako nováčik premiéru v play off za Devils. V úvodnom zápase prvého kola nastúpil v roku 1994 proti Buffalu, s ktorým jeho tím prehral 0:2. Ako prvý nováčik si odkrútil premiéru za "diablov" v play off Sean Burke - nastúpil taktiež v prvom stretnutí vyraďovačky a jeho tím prehral s New Yorkom Islanders 3:4 po predĺžení.



Do historických štatistík sa zapísal aj ďalší hráč flordiského tímu Dougie Hamilton. Ten je len druhý obranca v histórii organizácie Devils/Colorado Rockies/Kansas City Scouts, ktorý skóroval v predĺžení zápasu play off. Predtým to dokázal iba Brian Rafalski, keď rozhodol v roku 2001 o triumfe 3:2 pp nad Torontom v treťom zápase konferenčného semifinále. Za New York Rangers sa blysol Chris Kreider, na strelenie piatich gólov v nadstavbovej časti mu stačil najmenší počet zápasov v histórii "jazdcov" (3).



Adam Lowry z Winnipegu sa stal prvým hráčom Jets/Atlanty Thrashers, ktorý strelil vyrovnávajúci gól v záverečnej minúte zápasu play off. Jeho tím nakoniec prehral s Vegas 4:5 pp. Toronto poslal do úspešného predĺženia Ryan O'Reilly a na ľade Tampy neskôr asistoval pri víťaznom góle Morgana Riellyho na 4:3. Je druhý hráč v histórii klubu, ktorý sa podieľal na vyrovnávajúcom góle v poslednej minúte zápasu vyraďovacej fázy i na víťaznom v predĺžení. Predtým sa to podarilo len Austonovi Matthewsovi (2020). Jeho spoluhráč Mitchell Marner si pripísal dve asistencie a je piaty hráč v histórii klubu s viacbodovým zápisom v prvých troch dueloch play off. Pred ním to dokázali Darryl Sittler (1976 - 7), Paul Henderson (1971 - 3), Miroslav Fryčer (1983 - 3) a Steve Thomas (1986 - 3).