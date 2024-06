Schmid vyhral Okolo Slovenska, 5. etapa pre Engelhardta

Štrbské Pleso 30. júna (TASR) - Švajčiarsky cyklista Mauro Schmid vyhral 68. ročník pretekov Okolo Slovenska. Jazdec stajne Jayco AlUla v záverečnej 5. etape odrazil útoky druhého Juliana Alaphilippea (Soudal QuickStep) a udržal si žltý dres. Nedeľňajšiu horskú skúšku z Liptovského Mikuláša na Štrbské Pleso dlhú 142,3 km vyhral Schmidov tímový kolega Felix Engelhardt časom 3:24:11 hodiny. Najlepším domácim pretekárom je Lukáš Kubiš (Elkov-Kasper), ktorý obsadil 25. miesto.



Organizátori pripravili na záver náročnú etapu so štyrmi horskými prémiami a dokopy 2513 výškovými metrami. Po 60 km nasledovala prvá v Starom Smokovci (2. kat., 4,9 km, 6,1%) a cyklisti potom museli absolvovať trikrát výstup do cieľa na Štrbskom Plese (1. kat., 7,8 km, 4,7%). Pred štartom bol na čele celkového poradia Schmid o dve sekundy pred Alaphilippeom. Anders Foldager (Jayco AlUla) strácal 22 a Jenno Berckmoes (Lotto) 33 s. Šesť km po štarte nasledovala jediná rýchlostná prémia aj s bonusovými sekundami, o ktoré sa tvrdo bojovalo. Vyhral ju Schmid a pripísal si tri sekundy, Boerckmoes dve a Foldager jednu. Na ďalších km sa neustále útočilo a dokonca sa rozpojil pelotón. Nakoniec sa odtrhli iba Erik Fetter (Polti-Kometa) a Xabier Azparren Irurzun (Q36.5) a vypracovali si dvojminútový náskok.



V pelotóne však pracovali pretekári QuickStepu a pred prvou horskou prémiou stiahli manko na polovicu. Na prvej vrchárskej prémii bral šesť bodov Irurzun, z pelotónu tam bol prvý Kyrylo Carenko, ktorý bojoval o bodkovaný dres. V prvom stúpaní na Štrbské Pleso sa ešte viac preriedil balík, na čele bol QuickStep a Schmid si strážil zadné koleso Alaphilippea. Vysoké tempo spôsobilo, že únik sa skončil už 58 km pred cieľom. Na Štrbskom Plese bol prvý Carenko, pripísal si ďalších 12 bodov a už mal istotu, že získa dres pre najlepšieho vrchára. Nasledoval rýchly zjazd a druhý výstup na prémiu, kde zaútočil Callum Scotson (Jayco), ktorý bol síce prvý na kopci, no na zjazde sa jeho pokus skončil. Chceli to využiť Daniel Turek (ATT Investments), Thomas Champion (Cofidis) a Joey Rosskopf (Q36.5), no aj ich pokus sa zakrátko skončil.



Deväť kilometrov pred koncom vyrazil Alaphilippe, ktorý na Štrbskom Plese zvíťazil aj v úvodnej etape v roku 2018, kedy nakoniec získal aj žltý dres. Na jeho nástup však odpovedali Schmid aj Foldager a tempo opäť upadlo. Alaphilippe to vyskúšal aj 3,7 km pred páskou, no Schmid sa ho držal ako kliešť. V poslednom kilometri nastúpil Engelhardt a prišiel si po triumf. Alaphilippeovi nevyšiel ani záverečný nástup a na páske ho zdolal Schmid, ktorý si tak udržal žltý dres.