Schmidová ukončí po tejto sezóne kariéru

Katharina Schmidová z Nemecka počas ženského preteku FIS Ski Jumping World Cup na Gross-Titlis Schanze, v nedeľu 21. decembra 2025 v Engelbergu vo Švajčiarsku. Foto: TASR/AP

Skokanka získala dve olympijské striebra, obe pod dievčenským priezviskom Althausová.

Autor TASR
Berlín 27. decembra (TASR) - Nemecká skokanka na lyžiach Katharina Schmidová ukončí po tejto sezóne kariéru. Dvadsaťdeväťročná olympionička to oznámila na tlačovej konferencii pred Turné štyroch mostíkov.

Mala som možnosť zažiť toho strašne veľa. Rozhodla som sa, že po tejto sezóne ukončím kariéru. Som nesmierne, nesmierne vďačná, že som mala to privilégium vyrastať v tomto športe a rásť spolu s ním,“ citovala Schmidovú, ktorá si odbyla premiéru vo Svetovom pohári ako pätnásťročná, agentúra DPA.

Skokanka získala dve olympijské striebra, obe pod dievčenským priezviskom Althausová. Bilanciu ešte môže vylepšiť na februárových ZOH v Miláne a Cortine d'Ampezzo. Na ženskom Turné štyroch mostíkov, ktoré by malo mať premiéru najskôr v decembri 2026, sa však už nezúčastní.
