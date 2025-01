Schmiedlová a Jamrichová neuspeli v 2. kole kvalifikácie

ženy - kvalifikácia - 2. kolo:



Rebeka Masárová (Šp.) - Anna Karolína SCHMIEDLOVÁ (SR-7) 6:4, 7:5,

Carole Monnetová (Fr.) - Renáta JAMRICHOVÁ (SR) 7:6 (2), 6:1

muži - kvalifikácia - 2. kolo:



Lukáš KLEIN (SR-28) - Eliot Spizzirri (USA) 6:3, 6:4,

Jozef KOVALÍK (SR-21) - August Holmgren (Dán.) 6:7 (3), 6:3, 7:5

Melbourne 8. januára (TASR) - Slovenské tenistky Anna Karolína Schmiedlová a Renáta Jamrichová neuspeli v 2. kole kvalifikácie na grandslamový turnaj Australian Open v Melbourne. Schmiedlová prehrala v pozícii nasadenej sedmičky so Španielkou so slovenskými koreňmi Rebekou Masárovou 4:6, 5:7.Jamrichová, ktorá ako vlaňajšia víťazka dvojhry junioriek dostala voľnú kartu do kvalifikácie, podľahla Francúzke Carole Monnetovej 6:7 (2), 1:6. Jedinou Slovenkou v hlavnej súťaži ženskej dvojhry tak bude Rebecca Šramková. Viktória Hrunčáková vypadla už v 1. kole eliminácie.Slovenskí tenisti Jozef Kovalík a Lukáš Klein postúpili do finále kvalifikácie na grandslamovom turnaji Australian Open v Melbourne. Kovalík v 2. kole vyradil v pozícii nasadenej dvadsaťjednotky Dána Augusta Holmgrena 6:7 (3), 6:3, 7:5. V dueli o postup do hlavnej súťaže nastúpi proti nasadenej šestnástke Američanovi Learnerovi Tienovi. Klein si ako nasadená dvadsaťosmička poradil s ďalším americkým hráčom Eliotom Spizzirrim 6:3, 6:4.