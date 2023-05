Schmiedlová a Kučová postúpili do 2. kola na turnaji ITF v Trnave

dvojhra - 1. kolo:



Kristína KUČOVÁ (SR) - Irina BALUSOVÁ (SR) 6:4, 7:6 (3)

Chloe Paquetová (Fr.-8) - Radka ZELNÍČKOVÁ (SR) 6:4, 6:2

Anna Karolína SCHMIEDLOVÁ (SR-1) - Ela PLÁTENÍKOVÁ (SR) 6:0, 6:1

Katarina Zavacká (Ukr.) - Rebecca ŠRAMKOVÁ (SR) 6:2, 6:2

Trnava 10. mája (TASR) - Slovenské tenistky Anna Karolína Schmiedlová a Kristína Kučová sa prebojovali do 2. kola dvojhry na antukovom turnaji ITF EMPIRE Tennis Academy Open v Trnave. Kučová zdolala v úvodnom kole krajanku Irinu Balusovú 6:4, 7:6 (3), nasadená jednotka Schmiedlová si poradila s ďalšou Slovenkou Elou Pláteníkovou hladko 6:0, 6:1.Kučová zdolala o 15 rokov mladšiu slovenskú juniorku. V druhom sete viedla členka TC EMPIRE už 6:4, 5:2, no Balusová dokázala dotiahnuť druhý set do tajbrejku.uviedla pre oficiálny web podujatia Kučová. Tá si prežila deň pred týmto zápasom veľmi emotívne chvíle, keď sa s v Trnave lúčila jej sestra Zuzana s profesionálnou kariérou:Vo štvrtok ju v 2. kole čaká víťazka belgicko-švajčiarskeho duelu Yanina Wickmayerová - Conny Perrinová.Schmiedlová dovolila uhrať Pláteníkovej iba jeden gem.povedala vo videorozhovore pre empireslovakopen.sk Schmiedlová, ktorá si v 2. kole zmeria sily s Češkou Luciou Havlíčkovou.Prvé kolo bolo konečnou stanicou pre Radku Zelníčkovú, ktorý podľahla ôsmej nasadenej Francúzke Chloe Paquetovej 4:6, 2:6. Rebecca Šramková nestačila na Ukrajinku Katarinu Zavackú, s ktorou prehrala 2:6, 2:6.