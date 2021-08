Schmiedlová a Šramková smerujú do 2. kola kvalifikácie dvojhry US Open

ženy - dvojhra - kvalifikácia - 1. kolo:



Anna Karolína SCHMIEDLOVÁ (SR-2) - Tessah Andrianjafitrimová (Fr.) 6:3, 4:6, 6:3

Rebecca ŠRAMKOVÁ (SR) - Arina Rodionovová (Aus.) 6:4, 6:0

Astra Sharmová (Aus.-10) - Viktória KUŽMOVÁ (SR) 7:5, 7:6 (5)

New York 24. augusta (TASR) - Slovenská tenistka Anna Karolína Schmiedlová postúpila do 2. kola kvalifikácie dvojhry na záverečnom grandslamovom turnaji sezóny US Open. V New Yorku v pozícii druhej nasadenej hráčky zdolala Francúzku Tessah Andrianjafitrimovú 6:3, 4:6, 6:3. Rebecca Šramková vyradila Arinu Rodionovovú 6:4, 6:0, hlavnú súťaž si nezahrá Viktória Kužmová, ktorá prehrala s ďalšou Austrálčankou Astrou Sharmovou 5:7, 6:7 (5).