Schmiedlová na Roland Garros proti Kudermetovovej, Molčana čaká Gaston

Paríž 25. mája (TASR) - Slovenská tenistka Anna Karolína Schmiedlová nastúpi v 1. kole dvojhry na grandslamovom turnaji Roland Garros proti jedenástej nasadenej Ruske Veronike Kudermetovovej. Kristína Kučová sa stretne s kvalifikantkou. Štvrtkový žreb ďalej rozhodol, že Alex Molčan si na úvod zmeria sily s domácim Francúzom Hugom Gastonom.



Schmiedlová s Kudermetovovou sa vo vzájomnom zápase ešte nestretli. Ak by sa najlepšia slovenská singlistka postarala na parížskej antuke o prekvapenie, v 2. kole by si mohla skrížiť rakety s Kučovou. Doterajším maximom Schmiedlovej na Roland Garros je 3. kolo z rokov 2021 a 2014. Šancu postúpiť do hlavnej súťaže má ešte Viktória Hrunčáková, ktorá sa v piatok predstaví vo finále kvalifikácie.



Molčan s francúzskym držiteľom voľnej karty Gastonom ešte nehral. Vlani v premiére v hlavnej súťaži postúpil do 2. kola, v ktorom prehral so Srbom Novakom Djokovičom. Pred tohtoročným turnajom Molčan vyhlásil, že by vo francúzskej metropole rád prekonal svoje doterajšie grandslamové maximum, ktorým je 3. kolo z US Open 2021 a vlaňajšieho Wimbledonu.



V Paríži bude prvýkrát od roku 2004 chýbať obhajca titulu Španiel Rafael Nadal. Štrnásťnásobný šampión sa totiž ešte stále nezotavil zo zranenia bedrového kĺbu, ktoré utrpel v januári na Australian Open. Najvyššie nasadený Nadalov krajan Carlos Alcaraz začne proti kvalifikantovi. V semifinále sa môže stretnúť s tretím nasadeným Djokovičom, ktorý je v tej istej časti pavúka. "Nole" bude bojovať o rekordný 23. grandslamový titul, ktorým by sa na čele historických tabuliek odpútal od Nadala.



Obhajkyňa titulu v ženskom singli Poľka Iga Swiateková začne svoju turnajovú púť duelom proti Španielke Cristine Bucsovej. V semifinále môže naraziť na štvrtú nasadenú Kazašku Jelenu Rybakinovú, minuloročná víťazka Wimbledonu odštartuje turnaj proti kvalifikantke. K najatraktívnejším duelom 1. kola bude patriť americké derby medzi trojkou "pavúka" Jessicou Pegulovou a vlaňajšou finalistkou Australian Open Danielle Collinsovou.