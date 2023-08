Schmiedlová po postupe do 3. kola: Chcem si vylepšiť maximum

New York 31. augusta (TASR) - Slovenská tenistka Anna Karolína Schmiedlová sa po druhý raz v kariére predstaví v treťom kole dvojhry na grandslamovom turnaji US Open. Dvadsaťosemročná hráčka zdolala v stredajšom zápase Španielku Rebeku Masárovú 7:6 (0) a 6:2 a v ďalšom stretnutí ju čaká Číňanke Wang Sin-jü. Zverenka trénera Ladislava Simona a kondičného Ladislava Olasza zabojuje o vylepšenie svojho maxima vo Flushing Meadows.



"Veľmi si to vážim a ťažko hľadám slová. Podarilo sa mi zdolať dobrú súperku. Keby som hrala so Sakkariovou, asi by som si na ňu verila menej. Z Masárovej som však tiež mala rešpekt, má super sezónu, výborne servuje a rebríčkovo je približne rovnako ako ja," uviedla pre oficiálnu stránku Slovenského tenisového zväzu (STZ).



Schmiedlová prehrávala so Španielkou v prvom sete 2:4, no v ďalších minútach vyrovnala na 4:4 a v koncovke slávila úspech. Za stavu 6:5 síce nepremenila dva setbaly, no v tajbrejku nedovolila súperke uhrať ani jeden bod. V druhom dejstve si slovenská jednotka po rýchlom brejku vybudovala náskok 3:1 a šancu na postup medzi elitnú 32-ku už z rúk nepustila. Masárovej odplatila vlaňajšiu prehru z antukového turnaja WTA vo švédskom Bastade a na US Open vyrovnala svoje maximum z roku 2015.



"Úvod zápasu bol z mojej strany horší, no vzchopila som sa. Opäť mi pomohol servis, odohrala som niekoľko pekných výmen. Ku koncu mi pár chybami pomohla aj súperka. Týmto víťazstvom som vyrovnala svoje maximum na US Open, skúsim ešte zabojovať aj v ďalšom kole a vylepšiť ho," povedala.



Schmiedlová pred posledným Grand Slamom sezóny odohrala dva hardové turnaje. V Prahe sa prebojovala do štvrťfinále, v kolumbijskej Barranquille do semifinále. "Do New Yorku som prišla trošku skôr, mám to tu rada. Chcela som pred začiatkom dobre potrénovať. Potrebovala som si aj oddýchnuť, lebo po turnaji v Kolumbii som bola extrémne unavená. Prežívam však zatiaľ veľmi peknú sezónu," dodala pre STZ Schmiedlová.