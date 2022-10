Schmiedlová po postupe do finále: Súperka hrala agresívne

Trnava 15. októbra (TASR) - Slovenská tenistka Anna Karolína Schmiedlová postúpila do finále dvojhry na turnaji ITF WTT W60 v Trnave. Nasadená dvojka si v sobotnom semifinále poradila s Češkou Luciou Havlíčkovou dvakrát 6:3.



"Bol to ťažký zápas, pretože súperka je mladá a hrá agresívne. Nehrali sme ešte spolu a nevedela som, čo môžem očakávať. Som rada, že sa mi podarilo dostať do finále, pred turnajom by som to vôbec nečakala," uviedla Schmiedlová po zápase pre TC Empire Trnava.