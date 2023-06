Schmiedlová po postupe do osemfinále: Je to životný úspech

Paríž 4. júna (TASR) - Roland Garros bol pre Annu Karolínu Schmiedlovú vždy "srdcovka". O to viac si slovenská tenisová jednotka cení, že práve na parížskej antuke dosiahla svoj doposiaľ najväčší grandslamový úspech. V 3. kole dvojhry zdolala americkú kvalifikantku Kaylu Dayovú hladko 6:1, 6:3 a prvýkrát v kariére postúpila do osemfinále niektorého z podujatí veľkej štvorky.



"Je to môj životný úspech, ešte si to poriadne ani neuvedomujem. Som šťastná, že sa mi to podarilo pred zrakom mojich rodičov a že ma povzbudzovalo mnoho Slovákov. Ďakujem pánovi trénerovi Ladislavovi Simonovi, ktorý je v Paríži so mnou, takýto výsledok so mnou ešte nezažil. Už dlhšie ma podporuje a pomáha mi, je super, že sa nám to podarilo. Som vďačná aj juniorkám Niki Daubnerovej a Ninke Vargovej, že ma prišli povzbudiť," uviedla Schmiedlová v rozhovore pre oficiálnu webovú stránku Slovenského tenisového zväzu.



V treťom kole grandslamu bola po štvrtý raz, pre Dayovú to bola premiéra. "Išla som do zápasu s tým, že nemám čo stratiť, už tretie kolo bolo super. Nechcela som sa však uspokojiť, chcela som dosiahnuť niečo viac. Vedela som, že súperka má menej skúseností s veľkými duelmi. Zároveň som nechcela veľmi myslieť na to, o čo hrám, aby som na seba nevyvíjala ešte väčší tlak a nezačala kaziť. Snažila som sa hrať svoju hru, ísť do toho agresívne a nekaziť. Som rada, že som veľmi nezaváhala a vyšlo to," zhodnotila dianie na kurte držiteľka troch titulov na okruhu WTA.



Schmiedlová po premenenom mečbale neskrývala veľké emócie. "Tešila som aj navonok viac ako normálne. Roland Garros mám veľmi rada, kurty sú tu ako môj druhý tenisový domov. Celý areál mám veľmi rada, vždy sa sem rada vraciam. Aj som si vravela, že ak sa mi má niekde podariť väčší výsledok, tak by bolo skvelé, keby to prišlo tu. Na zápas s Dayovou som sa pripravovala, jej ´ľavácky´ štýl mi nerobil veľký problém. Skôr ma prekvapilo ako bojovala, veľmi veľa lôpt vrátila a bola vytrvalá. Na konci prišiel trošku stres, ale myslím si, že na takejto úrovni je to úplne normálne."



V súboji o postup do štvrťfinále nastúpi Slovenka proti šiestej nasadenej minuloročnej parížskej finalistke Cori Gauffovej. Američanka jasne zdolala Schmiedlovú vlani na antuke v Madride. "V ďalšom zápase už nemám vôbec stratiť. V druhom týždni už nie je ľahká súperka. Ja som si myslela, že idem na Igu Swiatekovú, takže ma to prekvapilo, že hrám s Gauffovou. Nie je to však o nič ľahšia súperka, je to Top 10 hráčka, z ktorej mám rešpekt. Prehrala som s ňou, hrá agresívny štýl hry, chodí veľa na sieť, dobre servuje. Na kurte je sebavedomá, bude to určite ťažký zápas aj psychicky. Dám do toho úplne všetko. Skúsim si nepripúšťať, proti komu idem hrať. Budem sa snažiť byť odvážna a užiť si ten zápas na maximum. Keby sa mi podarilo vyhrať, bolo by to úžasné, ale už osemfinálová účasť na grandslame je skvelá, veď sa mi to doteraz ešte nikdy nepodarilo," zakončila Schmiedlová.