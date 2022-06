Schmiedlová postúpila do 2. kola dvojhry vo Wimbledone

ženy - dvojhra - 1. kolo:



Anna Karolína SCHMIEDLOVÁ (SR) - Rebecca Petersonová (Švéd.) 7:5, 0:6, 6:3

Wimbledon 28. júna (TASR) - Slovenská tenistka Anna Karolína Schmiedlová sa rovnako ako jej krajanka Kristína Kučová prebojovala do 2. kola dvojhry na grandslamovom turnaji vo Wimbledone. V úvodnom kole zdolala Švédku Rebeccu Petersonovú 7:5, 0:6, 6:3. Jej ďalšou súperkou bude Poľka Magdalena Frechová.Schmiedlová v prvom sete nevyužila náskok 3:1, no lepšie zvládla koncovku. V druhom dejstve Petersonová pridala na agresivite a nedovolila Slovenke uhrať ani jediný gem. V rozhodujúcom sete získala Schmiedlová od stavu 3:3 tri gemy v rade a po prvý raz prešla na tráve All England clubu cez úvodnú prekážku. Vzájomnú bilanciu s Petersonovou upravila na 3:1.