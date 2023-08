Schmiedlová postúpila do 2. kola dvojhry, čaká ju Masárová

ženy - dvojhra - 1. kolo:



Anna Karolína SCHMIEDLOVÁ (SR) - Kateryna Baindlová (Ukr.) 6:4, 3:6, 6:3

New York 28. augusta (TASR) - Slovenská tenistka Anna Karolína Schmiedlová sa prebojovala do 2. kola dvojhry na grandslamovom turnaji US Open. V úvodnom kole zdolala Ukrajinku Katerynu Baindlovú 6:4, 3:6, 6:3. Jej ďalšou súperkou bude Španielka so slovenskými koreňmi Rebeka Masárová, ktorá vyradila ôsmu nasadenú Grékyňu Mariu Sakkariovú 6:4, 6:4.Schmiedlová v úvodnom geme duelu s Baindlovou stratila podanie, hneď vzápätí však kontrovala rebrejkom a v koncovke setu slávila úspech. Za stavu 5:4 zobrala Ukrajinke servis čistou hrou. Schmiedlová bola vo výmenách trpezlivejšia a robila menej nevynútených chýb. V druhom dejstve Baindlová pridala na agresivite, začala chodiť častejšie na sieť. V siedmom geme aj vďaka Schmiedlovej dvojchybám Slovenku brejkla a vynútila si tretí set.Schmiedlová sa rýchlo otriasla a v úvode rozhodujúceho dejstva sa po rýchlom brejku ujala vedenia 2:1. V ďalšom geme aj vďaka trom esám odvrátila štyri brejkbaly, čo Baindlovú zlomilo. V piatom geme si opäť neudržala servis a Slovenka už dotiahla zápas do úspešného konca. Za stavu 5:3 premenila hneď prvý mečbal a upravila vzájomnú bilanciu s Ukrajinkou na 2:3. S Masárovou sa stretla na okruhu WTA raz, vlani jej podľahla v troch setoch na antuke vo švédskom Bastade. V prípade postupu do 3. kola by Schmiedlová na US Open vyrovnala svoje maximum z roku 2015.