Schmiedlová postúpila do 2. kola turnaja WTA v Rabate

dvojhra - 1. kolo:



Kristina KUČOVÁ (SR) - Catherine Harrisonová (USA) 6:2, 6:0

Anna Karolína SCHMIEDLOVÁ (SR) - Jekaterina Reyngoldová (Rus.) 6:1, 6:2

Lucia Bronzettiová (Tal.) - Anna Kalinská (Rus.-8) 6:3, 6:7 (5), 6:3

Arantxa Rusová (Hol.-7) - Lulu Sunová (Hol.) 6:3, 6:0

Astra Sharmová (Austr.) - Marcela Zacariasová (Mex.) 1:6, 7:5, 6:4

Dálma Gálfiová (Maď.) - Ulrikke Eikeriová (Nór-) 6:2, 7:5

Garbine Muguruzová (Šp.-1) - Anna Danilinová (Kaz.) 6:3, 6:2

Martina Trevisanová (Tal.) - Jou Siao (Čína) 6-0, 6-4

Arantxa Rusová (Hol.-7) - Lulu Sunová (Švajč.) 6:3, 6:0





Rabat 16. mája (TASR) - Slovenská tenistka Anna Karolína Schmiedlová postúpila do druhého kola turnaja WTA v marockom Rabate. Rusku Jekaterinu Reyngoldovú zdolala v pondelkovom dueli jasne 6:1, 6:2. Darilo sa aj Kristíne Kučovej, ktorá deklasovala Američanku Catherine Harrsionovú 6:2, 6:0.Schmiedlová svoju súperku "brejkla" v štvrtom a šiestom geme a pri svojom podaní ani raz nezaváhala. V druhom sete jej vzala hneď prvý servis, no následne stratila ten svoj. Dokázala však zopakovať výkon z úvodnej časti hry a dotiahla zápas do víťazného konca. O štvrťfinále zabojuje proti dvojke turnaja, Austrálčanke Ajle Tomljanovičovej.