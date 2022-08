Schmiedlová postúpila do 2.kola US Open dvojhry, čaká ju Šuaj Čang

ženy - dvojhra - 1. kolo:



Anna Karolína SCHMIEDLOVÁ (SR) - Anna Podoroská (Arg.) 6:3, 6:2





New York 30. augusta (TASR) - Slovenská tenistka Anna Karolína Schmiedlová sa prebojovala do 2. kola dvojhry na grandslamovom turnaji US Open. V úvodnom kole zdolala Argentínčanku Nadiu Podoroskú 6:3, 6:2 a odplatila jej prehru z Roland Garros 2020. Jej ďalšou súperkou bude Číňanka Šuaj Cang, ktorá vyradila tridsiatu nasadenú Švajčiarku Jill Teichmannovú.Schmiedlovej vyšiel úvod zápasu s Podoroskou a po rýchlom brejku si vybudovala náskok 3:0. Argentínčanka síce následne vyrovnala na 3:3, no ďalšie tri hry sa stali korisťou Schmiedlovej. V druhom dejstve už najlepšia slovenská singlistka na dvorci dominovala, po dvoch brejkoch odskočila súperke na 4:0 a zápas s prehľadom dotiahla do úspešného konca.