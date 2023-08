Schmiedlová postúpila do 3. kola dvojhry na US Open

ženy - dvojhra - 2. kolo:



Anna Karolína SCHMIEDLOVÁ (SR) - Rebeka Masárová (Šp.) 7:6 (0), 6:2

Sin-jü Weng (Čína) - Sara Sorribesová Tormová (Šp.) 5:7, 6:3, 6:4

New York 3O. augusta (TASR) - Slovenská tenistka Anna Karolína Schmiedlová sa prebojovala už do 3. kola dvojhry na grandslamovom turnaji US Open. V druhom kole zdolala Španielku so slovenskými koreňmi Rebeku Masárovú 7:6 (0), 6:2. V dueli o postup do osemfinále nastúpi v piatok proti Číňanke Sin-jü Weng, nad ktorou začiatkom augusta zvíťazila po trojsetovej bitke na turnaji WTA v Prahe.Schmiedlová i Masárová si do stavu 2:2 suverénne vyhrávali svoje podania. V piatom geme Španielka po víťaznom forhendovom returne prelomila Slovenkin servis a po potvrdení brejku sa ujala vedenia 4:2. Schmiedlová však v ďalších minútach vyrovnala na 4:4 a v koncovke slávila úspech. Za stavu 6:5 síce nepremenila dva setbaly, no v tajbrejku nedovolila súperke uhrať ani jeden bod.Schmiedlová robila v dôležitých momentoch oveľa menej nevynútených chýb ako Masárová, ktorá vo výmenách nebola dostatočne trpezlivá. V druhom dejstve si slovenská jednotka po rýchlom brejku vybudovala náskok 3:1 a šancu na postup medzi elitnú 32-ku už z rúk nepustila. Masárovej odplatila vlaňajšiu prehru z antukového turnaja WTA vo švédskom Bastade a na US Open vyrovnala svoje maximum z roku 2015.