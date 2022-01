Sydney 9. januára (TASR) - Slovenská tenistka Anna Karolína Schmiedlová postúpila do finále kvalifikácie na turnaji WTA v Sydney- V úvodnom kole ako nasadená dvojka vyradila domácu Austrálčanku Roisin Gilheanyovú hladko 6:2, 6:1. O hlavnú súťaž zabojuje proti Nemke Vivian Heisenovej.



Slovenská tenistka Kristína Kučová sa prebojovala do finále kvalifikácie na turnaji WTA Adelaide International 2. V úvodnom kole zdolala domácu Austrálčanku Tinu Smithovú 6:2, 6:4. V dueli o postup do hlavnej súťaže nastúpi proti Ruske Anastasii Potapovovej.